महंगाई ने तोड़ी अमेरिकियों की कमर तो ट्रंप ने लिया यूटर्न, कॉफी और फलों से हटाया टैरिफ

पीटीआई, वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत बीफ, कॉफी और उष्णकटिबंधीय फलों सहित कई वस्तुओं पर शुल्क हटा दिया जाएगा। यह उन उपभोक्ताओं के दबाव का जवाब है जो शिकायत करते हैं कि कीमतें बहुत ज्यादा हैं।

महंगाई ने अमेरिकियों का बजट बिगाड़ दिया है टैरिफ के चलते अमेरिका में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। अमेरिकियों को खाने-पीने की चीजें महंगी दरों पर मिल रही है। महंगाई ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। वहीं, महंगाई को लेकर लोग ट्रंप की आलोचना भी करते हैं। जिसका असर हाल ही के मेयर चुनावों में देखा गया है।

ट्रंप आदेश पर किए हस्ताक्षर राष्ट्रपति ने यह घोषणा करने के बाद कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए कि अमेरिका ने इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और अर्जेंटीना के साथ उन देशों में उत्पादित कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने के लिए रूपरेखा समझौते किए हैं। ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में संकेत दिया था कि वह कॉफी के आयात को बढ़ाने में मदद के लिए कॉफी पर शुल्क कम करेंगे।

ट्रंप ने महंगाई न बढ़ने की बात कही थी ट्रंप और उनका प्रशासन लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि टैरिफ से उपभोक्ता कीमतें नहीं बढ़ेंगी। नए कार्यकारी आदेश में शामिल कुछ उत्पाद अमेरिका में उत्पादित नहीं होते हैं।