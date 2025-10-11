Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप ला रहे अपना सिक्का, जूलियस सीजर के रोम सा न हो जाए अमेरिका का हश्र

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 10:01 PM (IST)

    अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर 2026 में डोनाल्ड ट्रंप की आकृति वाला एक डॉलर का सिक्का जारी होने का अनुमान है। हालांकि, अमेरिकी कानून जीवित व्यक्ति की आकृति को सिक्कों पर अंकित करने से रोकता है। यह खबर प्राचीन रोमन शासकों सुल्ला और जूलियस सीजर की याद दिलाती है, जिन्होंने अपने जीवनकाल में अपनी तस्वीरें वाले सिक्के जारी किए थे और तानाशाही शासन किया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रंप ला रहे अपना सिक्का (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 साल पूरे होने के अवसर पर 2026 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आकृति वाला एक डालर का सिक्का जारी किए जाने का अनुमान है। इस सिक्के के तरफ ट्रंप अपनी मुट्ठी उठाए हुए हैं और उस पर लिखा है- लड़ो, लड़ो, लड़े।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, अमेरिका का पुराना कानून देश में किसी जीवित व्यक्ति की आकृति को सिक्कों, बांड, प्रतिभूतियों, नोटों, आंशिक या डाक मुद्रा पर अंकित करने से रोकता है। लेकिन इस खबर से प्राचीन रोमन मुद्राशास्त्र की दुनिया में चर्चा तेज हो गई है। इतिहासकारों के मुताबिक, 2000 साल पहले रोम साम्राज्य में दो ऐसे शासक हुए, जिन्होंने जीते जी अपनी आकृतिवाले सिक्के ढलवाए और जारी किए।

    किसका सिक्का किया गया जारी

    इनमें एक था लुसियस कोरनेलियस सुल्ला फेलिक्स, जिसने रोम पर 82 ईसा पूर्व से 79 ईसा पूर्व तक शासन किया। चांदी के सिक्के पर सुल्ला को चार घोड़ों वाले रथ पर सवार दिखाया गया था। सुल्ला ने रोम में लंबे समय से कायम गणतांत्रिक व्यवस्था को तानाशाही में बदल दिया था। इसके लिए उसने आपातकालीन अधिकारों का प्रयोग किया था।

    इसके तहत नियमत: केवल छह महीने के लिए तानाशाही लागू हो सकती थी, लेकिन उसने इसे कायम रखा था। 44 ईसा पूर्व में इतिहास के सबसे चर्चित रोम शासक जूलियस सीजर ने भी अपनी तस्वीर वाला सिक्का जारी किया। इसमें उसका चेहरा साफ देखा जा सकता था। सिक्का जारी करने के महीनेभर के अंदर सीजर की हत्या कर दी गई।

    इसी के साथ रोम का वैभव भी ढह गया था। दोनों ही शासकों ने रोम पर पूरी तानाशाही से शासन किया था। सुल्ला ने रोम में लोकतंत्र खत्म करते हुए तानाशाही व्यवस्था लागू की। वहीं सीजर के सिक्के पर भी 'आजीवन तानाशाह' लिखा था।

    क्या ट्रंप की कार्यशैली सीजर जैसी

    ट्रंप ने जबसे सत्ता संभाली है, वह अपने फैसलों से लगभग रोज चर्चा में रहे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती आठ महीने के दौरान ट्रंप 200 से ज्यादा कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। उनके पूर्ववर्ती जो बाइडेन ने अपने पूरे कार्यकाल में 162 कार्यकारी आदेश जारी किए थे। ट्रंप अपने आपातकालीन अधिकारों के तहत अमेरिकी राज्यों और शहरों में नेशनल गार्ड तैनात करना चाहते हैं।

    इस पर काफी हंगामा मचा हुआ है। मामला अदालत तक पहुंच चुका है। एक डालर के सिक्के पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर होने की संभावना सुल्ला और सी•ार के सिक्कों की याद दिलाती है। सुल्ला और सीजर ने तकनीकी तौर पर भले ही कानून न तोड़े हों, लेकिन परंपरा जरूर तोड़ी थी। इस प्रक्रिया में वे अमेरिका में लोकतंत्र से निरंकुशता की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव का भी प्रतीक हैं।