ट्रंप ला रहे अपना सिक्का, जूलियस सीजर के रोम सा न हो जाए अमेरिका का हश्र

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 साल पूरे होने के अवसर पर 2026 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आकृति वाला एक डालर का सिक्का जारी किए जाने का अनुमान है। इस सिक्के के तरफ ट्रंप अपनी मुट्ठी उठाए हुए हैं और उस पर लिखा है- लड़ो, लड़ो, लड़े।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, अमेरिका का पुराना कानून देश में किसी जीवित व्यक्ति की आकृति को सिक्कों, बांड, प्रतिभूतियों, नोटों, आंशिक या डाक मुद्रा पर अंकित करने से रोकता है। लेकिन इस खबर से प्राचीन रोमन मुद्राशास्त्र की दुनिया में चर्चा तेज हो गई है। इतिहासकारों के मुताबिक, 2000 साल पहले रोम साम्राज्य में दो ऐसे शासक हुए, जिन्होंने जीते जी अपनी आकृतिवाले सिक्के ढलवाए और जारी किए।

किसका सिक्का किया गया जारी इनमें एक था लुसियस कोरनेलियस सुल्ला फेलिक्स, जिसने रोम पर 82 ईसा पूर्व से 79 ईसा पूर्व तक शासन किया। चांदी के सिक्के पर सुल्ला को चार घोड़ों वाले रथ पर सवार दिखाया गया था। सुल्ला ने रोम में लंबे समय से कायम गणतांत्रिक व्यवस्था को तानाशाही में बदल दिया था। इसके लिए उसने आपातकालीन अधिकारों का प्रयोग किया था।

इसके तहत नियमत: केवल छह महीने के लिए तानाशाही लागू हो सकती थी, लेकिन उसने इसे कायम रखा था। 44 ईसा पूर्व में इतिहास के सबसे चर्चित रोम शासक जूलियस सीजर ने भी अपनी तस्वीर वाला सिक्का जारी किया। इसमें उसका चेहरा साफ देखा जा सकता था। सिक्का जारी करने के महीनेभर के अंदर सीजर की हत्या कर दी गई।

इसी के साथ रोम का वैभव भी ढह गया था। दोनों ही शासकों ने रोम पर पूरी तानाशाही से शासन किया था। सुल्ला ने रोम में लोकतंत्र खत्म करते हुए तानाशाही व्यवस्था लागू की। वहीं सीजर के सिक्के पर भी 'आजीवन तानाशाह' लिखा था।

क्या ट्रंप की कार्यशैली सीजर जैसी ट्रंप ने जबसे सत्ता संभाली है, वह अपने फैसलों से लगभग रोज चर्चा में रहे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती आठ महीने के दौरान ट्रंप 200 से ज्यादा कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। उनके पूर्ववर्ती जो बाइडेन ने अपने पूरे कार्यकाल में 162 कार्यकारी आदेश जारी किए थे। ट्रंप अपने आपातकालीन अधिकारों के तहत अमेरिकी राज्यों और शहरों में नेशनल गार्ड तैनात करना चाहते हैं।