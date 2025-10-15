चार्ली किर्क को मरणोपरांत मिला अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ट्रंप ने उनके 32वें जन्मदिन पर किया सम्मानित
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्डट्रंप ने मंगलवार को अपने करीबी चार्लीकिर्क को मरणोपरांत अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। साथ ही ट्रंप ने किर्क को सत्य और स्वतंत्रता के लिए शहीद बताया। ट्रंप ने किर्क की तुलना सुकरात, सेंट पीटर, अब्राहमलिंकन और मार्टिनलूथरकिंग से की। इस कार्यक्रम में किर्क की विधवा भी मौजूद रहीं।
व्हाइट हाउस में आयोजित किया गया समारोह
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित इस समारोह में यह भी संकल्प लिया कि वे कट्टरपंथी वामपंथी समूहों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को दोगुना कर देंगे, जिसे उन्होंने किर्क की गोलीबारी के बाद शुरू किया था।
कट्टरपंथी वामपंथियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तेज
ट्रंप ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चार्ली की हत्या के बाद, हमारे देश को इस कट्टरपंथी वामपंथी हिंसा, उग्रवाद और आतंक के प्रति बिल्कुल भी सहिष्णुता नहीं रखनी चाहिए। आगे कहा कि हम गुस्साई भीड़ से निपट चुके हैं और हम अपने शहरों को असुरक्षित नहीं होने देंगे।
पिछले महीने किर्क की हत्या कर दी गई थी
बता दें कि दो बच्चों के पिता किर्क की पिछले महीने यूटा कॉलेज परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे रूढ़िवादियों में शोक की लहर फैल गई थी और ट्रंप ने कड़े कदम उठाने का वादा किया था, जिसके बाद कई डेमोक्रेट शासित शहरों में नेशनल गार्ड के जवान भेजे गए थे।
