'पीएम मोदी के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है', व्यापार गतिरोध के बीच ट्रंप ने दिए भारत यात्रा के संकेत

एएनआई, वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें "एक महान व्यक्ति" और "एक मित्र" कहा, साथ ही संकेत दिया कि वह दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के चल रहे प्रयासों के तहत अगले साल भारत का दौरा कर सकते हैं।

वजन घटाने वाली दवाओं की कीमतें कम करने के लिए एक नए सौदे की घोषणा करने के बाद व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत "बहुत अच्छी चल रही है।"

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने (प्रधानमंत्री मोदी ने) रूस से खरीदारी काफी हद तक बंद कर दी है। वह मेरे मित्र हैं, और हम बात करते हैं और वह चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। हम इसका हल निकाल लेंगे, मैं जाऊंगा... प्रधानमंत्री मोदी एक महान व्यक्ति हैं और मैं वहां जाऊंगा।