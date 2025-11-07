'पीएम मोदी के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है', व्यापार गतिरोध के बीच ट्रंप ने दिए भारत यात्रा के संकेत
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्डट्रंप ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें "एक महान व्यक्ति" और "एक मित्र" कहा, साथ ही संकेत दिया कि वह दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के चल रहे प्रयासों के तहत अगले साल भारत का दौरा कर सकते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें "एक महान व्यक्ति" और "एक मित्र" कहा, साथ ही संकेत दिया कि वह दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के चल रहे प्रयासों के तहत अगले साल भारत का दौरा कर सकते हैं।
वजन घटाने वाली दवाओं की कीमतें कम करने के लिए एक नए सौदे की घोषणा करने के बाद व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत "बहुत अच्छी चल रही है।"
ट्रंप ने कहा कि उन्होंने (प्रधानमंत्री मोदी ने) रूस से खरीदारी काफी हद तक बंद कर दी है। वह मेरे मित्र हैं, और हम बात करते हैं और वह चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। हम इसका हल निकाल लेंगे, मैं जाऊंगा... प्रधानमंत्री मोदी एक महान व्यक्ति हैं और मैं वहां जाऊंगा।
जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या वह अगले वर्ष भारत की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया, "हो सकता है, हां।"
यह घटना न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा अगस्त में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट के कुछ महीनों बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि वाशिंगटन द्वारा भारी टैरिफ लगाने के फैसले के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस साल के अंत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का इरादा नहीं रखते हैं।
