    ट्रंप ने वेनेजुएला सरकार को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया, प्रतिबंधित तेल टैंकरों की नाकाबंदी का आदेश

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:32 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को वेनेजुएला में आने-जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों की नाकाबंदी का आदेश दिया। यह निकोलस मादुरो की सर ...और पढ़ें

    ट्रंप ने वेनेजुएला सरकार को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को वेनेजुएला में आने-जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों की नाकाबंदी का आदेश दिया। यह निकोलस मादुरो की सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए वाशिंगटन का नवीनतम कदम है।

    यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप प्रतिबंधित जहाजों के खिलाफ यह कार्रवाई कैसे करेंगे और क्या वे पिछले सप्ताह की तरह ही तटरक्षक बल की मदद लेंगे। प्रशासन ने क्षेत्र में हजारों सैनिक और लगभग एक दर्जन युद्धपोत तैनात किए हैं। इनमें एक विमानवाहक पोत भी शामिल है।

    ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ''हमारी संपत्तियों की चोरी और आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी सहित कई अन्य कारणों से वेनेजुएला सरकार को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इसलिए, आज मैं वेनेजुएला में आने-जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों की पूर्ण और व्यापक नाकाबंदी का आदेश दे रहा हूं।''

    एक बयान में, वेनेजुएला सरकार ने कहा कि उसने ट्रंप की धमकी को खारिज कर दिया है। ट्रंप की घोषणा के बाद एशियाई कारोबार में अमेरिकी क्रूड वायदा एक प्रतिशत से अधिक चढ़कर 55.96 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

    मंगलवार को तेल की कीमतें 55.27 डालर प्रति बैरल पर बंद हुईं, जो फरवरी 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है।

    2019 में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर ऊर्जा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले व्यापारी और रिफाइनर टैंकरों के एक ऐसे बेड़े का सहारा ले रहे हैं जो अपनी लोकेशन छुपाते हैं, साथ ही उन जहाजों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिन पर ईरान या रूस से तेल ले जाने के लिए प्रतिबंध लगे हैं।

     

    टैंकरट्रैकर्स डाट काम के आंकड़ों के अनुसार, पिछले सप्ताह तक वेनेजुएला के जलक्षेत्र में या उसके पास आ रहे 80 जहाजों में से 30 से अधिक अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में थे।