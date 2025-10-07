Language
    'यह सच नहीं है', इजरायली प्रधानमंत्री को निगेटिव सोच वाला कहने से ट्रंप का इन्कार

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:10 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नकारात्मक सोच वाला कहने से इनकार किया। उन्होंने नेतन्याहू को समझौते के प्रति सकारात्मक बताया। ट्रंप ने स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की आलोचना करते हुए उन्हें उपद्रवी बताया और डॉक्टर से इलाज कराने की सलाह दी।

    ट्रंप का नेतन्याहू के प्रति समर्थन। फ़ाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नकारात्मक सोच वाला कहा था। उन्होंने सोमवार को कहा, 'यह सच नहीं है। वह समझौते को लेकर बहुत सकारात्मक हैं।

    'टाइम्स आफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू की आलोचना करने से बचते रहे हैं। हालांकि कई खबरों में उनके निजी असंतोष का जिक्र किया गया है, जिसमें पिछले सप्ताह एक तनावपूर्ण फोन काल भी शामिल है।

    'हमास की अनिश्चित प्रतिक्रिया पर खुश होने की जरूरत नहीं'

    एक्सिओस न्यूज साइट ने अपनी खबर में बताया कि जब नेतन्याहू ने कहा कि हमास की अनिश्चित प्रतिक्रिया पर खुश होने की जरूरत नहीं है तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी। यह बातचीत गाजा पर ट्रंप की योजना के कुछ हिस्से को हमास द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद हुई थी।

    'ग्रेटा को डाक्टर से कराना चाहिए इलाज'

    ट्रंप ने स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वह उपद्रवी हैं और उन्हें डाक्टर से इलाज कराना चाहिए। अब वह पर्यावरण के लिए काम नहीं करती। वह युवा हैं और बहुत गुस्सैल हैं। ट्रंप का यह बयान इजरायल की तरफ से पिछले सप्ताह ग्रेटा समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद आया। इन्हें खाद्य सामग्री लेकर गाजा जा रहे जहाजों से पकड़ा गया था।