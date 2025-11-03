Language
    'जब तक मैं पद पर हूं, शी चिनफिंग ताइवान पर हमला नहीं करेंगे'- ट्रंप का दावा

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके कार्यकाल के दौरान शी चिनफिंग ने ताइवान पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। ट्रंप ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि उनकी नीतियों के कारण चीन ताइवान पर आक्रमण करने से डरता था।

    राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति शी चिनफिंग। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जब तक वह (ट्रंप) पद पर हैं, चीन ताइवान को मुख्य भूभाग के साथ एकीकृत करने के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

    ट्रंप ने कहा कि गुरुवार को दक्षिण कोरिया में शी चिनफिंग के साथ उनकी बातचीत में ताइवान का विवादास्पद मुद्दा नहीं उठा। उन्होंने कहा कि यह बैठक मुख्यत: अमेरिका-चीन व्यापार तनाव पर केंद्रित थी।

    चीन ताइवान पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा- ट्रंप

    ट्रंप ने यह विश्वास भी जताया कि उनके कार्यकाल के दौरान चीन ताइवान पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ट्रंप ने सीबीएस के कार्यक्रम ''60 मिनट्स'' में कहा-उन्होंने खुले तौर पर कहा है। और उनके लोगों ने भी बैठकों में खुले तौर पर कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पद रहते हुए हम कभी कुछ नहीं करेंगे। वे लोग इसका परिणाम जानते हैं।

