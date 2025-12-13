Language
    'गोलीबारी बंद करो', ट्रंप का दावा- थाईलैंड और कंबोडिया लड़ाई खत्म करने पर सहमत

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:07 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं से टेलीफोन पर बात की और दोनों नेता लड़ाई खत्म करने पर सह ...और पढ़ें

    ट्रंप का दावा- थाईलैंड और कंबोडिया लड़ाई खत्म करने पर सहमत (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं से टेलीफोन पर बात की और दोनों नेता लड़ाई खत्म करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों नेता इस साल की शुरुआत में उनके द्वारा कराए गए युद्धविराम समझौते पर लौटने के लिए भी तैयार हो गए हैं।

    ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, शुक्रवार को मेरी थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेत से लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बारे में बातचीत हुई। वे आज शाम से सभी प्रकार की गोलीबारी बंद करने और मूल शांति समझौते पर लौटने के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों नेता शांति बहाली और अमेरिका के साथ निरंतर व्यापार के लिए तैयार हैं।

    हालांकि, ट्रंप की टिप्पणियां कुछ घंटे पहले थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन की टिप्पणियों से काफी भिन्न थीं, जिन्होंने दक्षिण-पूर्व एशियाई पड़ोसियों के बीच लड़ाई को समाप्त करने के लिए किसी समझौते का कोई उल्लेख नहीं किया, जो शुक्रवार को भी जारी रही।

    अनुतिन ने कहा कि उन्होंने ट्रंप से कंबोडिया को शत्रुता समाप्त करने और बारूदी सुरंगें हटाने के लिए आग्रह करने को कहा था। उन्होंने कहा, मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को समझाया कि हम कंबोडिया पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं।