Trump Tariff: '200 प्रतिशत टैरिफ के डर से रुका युद्ध', ट्रंप ने फिर लिया भारत-पाक संघर्ष रोकने का श्रेय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है। मिडिल ईस्ट की अपनी यात्रा के दौरान ट्रंप ने भारत-पाक संघर्ष में टैरिफ को असली शांतिदूत बताया है। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान आठ युद्धों को सुलझाने की बात कही।

ट्रंप ने कहा कि मैंने कई युद्धों को सिर्फ टैरिफ के दम पर सुलझा दिया। उदाहरण के तौर पर भारत- पाकिस्तान के बीच संघर्ष। उन्होंने कहा कि अगर आप युद्ध लड़ना चाहते हैं और आपके पास परमाणु हथियार है तो मैं आप पर भारी टैरिफ लगाऊंगा। ये टैरिफ 50 प्रतिशत, 100 प्रतिशत या फिर 200 प्रतिशत भी हो सकता है। साथ ही ट्रंप ने ये भी दावा किया कि महज टैरिफ के अद्धर पर उन्होंने 24 घंटे में युद्ध सुलझा लिया।

परमाणु हथियारों पर भारी टैरिफ की धमकी इज़राइल और हमास के बीच बंधक-कैदियों की अदला-बदली से पहले मिडिल ईस्ट की यात्रा पर निकले अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे सीमा तनाव के बारे में भी बात की है। साथ ही उन्होंने दिया कि वह इस मुद्दे को सुलझा लेंगे, क्योंकि वह "युद्धों को सुलझाने" में माहिर हैं।

भारत-पाक युद्ध पर ट्रंप का दावा गौरतलब है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद मई 2025 में युद्धविराम की घोषणा के बाद से, ट्रंप ने बार-बार दावा किया है कि उन्होंने सैन्य वृद्धि को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रंप अक्सर इसका श्रेय अपनी व्यापार और टैरिफ नीति को देते रहे हैं। हालाँकि, भारत का कहना है कि युद्ध को रोकने का निर्णय बिना किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के दोनों पक्षों के सैन्य नेतृत्व के बीच सीधी बातचीत के माध्यम से लिया गया था।