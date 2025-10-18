'चुटकी में रुकवा सकता हूं अफगानिस्तान-पाकिस्तान की जंग', डोनल्ड ट्रंप का दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 8 युद्ध रुकवाने का दावा किया और कहा कि उन्हें इसके लिए नोबेल नहीं मिला। ट्रंप ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान कै बीच जारी संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि उनके लिए इसे रोकना आसान है।

ट्रंप ने एक बार फिर लाखों लोगों की जान बचाने का दावा किया और यह आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को सुलझाने में उन्हें सफलता मिलेगी। यह बातें उन्होंने शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ लंच के दौरान मीडिया से बात करते हुए कही।

नोबेल नहीं मिलने से निराश ट्रंप ट्रंप ने कहा, 'मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने हमला किया है या अफगानिस्तान में हमला हो रहा है। अगर मुझे इसे सुलझाना है तो मेरे लिए यह एक आसान काम है। मुझे लोगों को मारे जाने से रोकना अच्छा लगता है। मैंने लाखों लोगों की जान बचाी है और मुझे लगता है कि हमें इस युद्ध को रोकने में सफलता मिलेगी।'

इतना ही नहीं, ट्रंप ने 8 युद्धों को सुलझाने का दावा करते हुए नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने पर निराशा भी जताई। ट्रंप ने कहा, 'आप जानते हैं कि मैंने 8 युद्ध खत्म करवाए हैं। हर बार एक युद्ध सुलझाने पर वह पिछले वाले को भूल जाते हैं। हर बार मैं जब एक युद्ध सुलझाता हूं तो वे कहते है कि अगला युद्ध सुलझाने पर नोबेल मिलेगा।'

इसके तुरंत बाद ट्रंप ने यह भी कहा कि वह यह सब नोबेल के लिए नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे नोबेल नहीं मिला। किसी और को मिला। वह बहुत अच्छी महिला हैं। मुझे पता नहीं वह कौन हैं, लेकिन वह बहुत उदार थीं, इसलिए मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं। मुझे बस लोगों की जान बचाने की परवाह है।'