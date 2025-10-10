Language
    'मैनें 7 युद्ध रुकवाए, मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए'; ट्रंप ने फिर अलापा राग

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 09:17 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान दावा किया कि उन्होंने सात महीने में सात युद्ध समाप्त किए हैं और गाजा-इजरायल के बीच आठवां युद्धविराम समझौता कराया है। ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया और खुद को नोबेल पुरस्कार का हकदार बताया।

    Hero Image


    ट्रंप ने कहा- मैंने 7 महीने में 7 युद्ध रुकवाए (फाइल फोटो )

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को क्रेडिट लेने का मोह भंग नहीं हो रहा है। गुरुवार को व्हाइट हाउस में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराने में मदद करने के अपने दावे को दोहराया। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि हमने सात "अंतहीन" युद्धों को समाप्त किया है। वहीं गाजा-इजरायल पर बात करते हुए कहा कि यह 8वां युद्ध विराम समझौता है।

    दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की थी कि इजरायल और हमास के बीच गाजा युद्धविराम समझौते का "पहला चरण" जल्द ही शुरू होगा। ट्रंप ने गुरुवार सुबह व्हाइट हाउस में कैबिनेट की बैठक की। बैठक में ट्रंप ने वैश्विक संघर्षों से निपटने में अपने प्रशासन की भूमिका पर जोर दिया। इस दौरान ट्रंप ने दावा किया उनके कार्यकाल में सात युद्ध समाप्त हो चुके हैं। वहीं, इजरायल हमास के बीच गाजा युद्ध विराम के पहले चरण पर साइन को आठवां युद्ध विराम समझौता बताया।

    अगर मैं राष्ट्रपति होता...

    ट्रंप ने दावा किया, "हमने सात युद्ध, या बड़े संघर्ष, लेकिन युद्धों को सुलझाया। और यह आठवां चरण है। मुझे लगता था कि इनमें से शायद सबसे बड़ा युद्ध रूस-यूक्रेन होगा। लेकिन इस बीच, वे हर हफ़्ते लगभग 7,000 लोगों को खो रहे हैं, और यह बहुत बुरा लगता है। वह युद्ध कभी नहीं होना चाहिए था। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा कभी नहीं होता।"

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि सिर्फ सात महीनों में, मैंने सात अंतहीन युद्धों को समाप्त कर दिया है। इसमें कुछ 31 साल से चल रहे थे, एक 36 साल से। मैंने सात युद्ध समाप्त किए। सभी युद्ध अनगिनत लोंगों की जान लेने के साथ भीषण रूप से चल रहे थे।

    हम शांति समझौता कर रहें...

    ट्रंप ने उन युद्ध विरामों का जिक्र किया, जो उनके कार्यकाल में समाप्त हुए। उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड, सर्बिया, कांगो और रवांडा, पाकिस्तान और भारत, इज़राइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, और आर्मेनिया और अज़रबैजान का हवाला दिया। ट्रंप ने कहा कि हम शांति समझौते कर रहे हैं और युद्ध रोक रहे हैं। इसलिए हमने भारत और पाकिस्तान, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध रोके।

    भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने में अहम भूमिका

    यही नहीं ट्रंप ने जोर देकर कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों सहित "युद्धों को रोकने" में भूमिका निभाई है, उन्होंने कहा, "भारत और पाकिस्तान के बारे में सोचिए। उसके बारे में सोचिए। आप जानते हैं कि मैंने इसे कैसे रोका - व्यापार के ज़रिए। वे व्यापार करना चाहते हैं। और मैं दोनों नेताओं का बहुत सम्मान करता हूं।

    मुझे नोबल पुरस्कार मिलना चाहिए

    ट्रंप ने युद्ध रोकवाने की बात कहने के साथ ही खुद को नोबेल पुरस्कार मिलने की बात को दोहराया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 7 युद्ध और संघर्ष सुलझाये। गाजा-इजराइल पर बात करते हुए कहा कि यह 8वां हैं। मुझे सात युद्धों को समाप्त करने" के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए।

