ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली, भारतीय-अमेरिकियों को दीं शुभकामनाएं; पीएम मोदी के बारे में कही ये बात

एएनआई, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (स्थानीय समय) को व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह में भाग लिया और इस अवसर पर भारत के लोगों और भारतीय-अमेरिकियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और उन्हें एक "महान व्यक्ति" और "महान मित्र" कहा, साथ ही व्यापार और क्षेत्रीय शांति में अमेरिका-भारत संबंधों पर अपनी बात रखी।

ट्रंप ने भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं

ट्रंप ने कार्यक्रम में कहा कि मैं भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैंने आज ही आपके प्रधानमंत्री मोदी से बात की। बातचीत बहुत अच्छी रही। हमने व्यापार के बारे में बात की... वह इसमें बहुत रुचि रखते हैं। हालांकि हमने कुछ समय पहले इस बारे में बात की थी कि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। इसमें व्यापार भी शामिल था, इसलिए मैं इस बारे में बात कर पाया। और हमारा पाकिस्तान और भारत के साथ कोई युद्ध नहीं है। यह बहुत-बहुत अच्छी बात है।