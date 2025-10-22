ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली, भारतीय-अमेरिकियों को दीं शुभकामनाएं; पीएम मोदी के बारे में कही ये बात
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्डट्रंप ने मंगलवार (स्थानीय समय) को व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह में भाग लिया और इस अवसर पर भारत के लोगों और भारतीय-अमेरिकियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। ट्रंप ने कार्यक्रम में कहा कि मैं भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैंने आज ही आपके प्रधानमंत्री मोदी से बात की। बातचीत बहुत अच्छी रही।
ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और उन्हें एक "महान व्यक्ति" और "महान मित्र" कहा, साथ ही व्यापार और क्षेत्रीय शांति में अमेरिका-भारत संबंधों पर अपनी बात रखी।
ट्रंप ने भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं
ट्रंप ने कार्यक्रम में कहा कि मैं भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैंने आज ही आपके प्रधानमंत्री मोदी से बात की। बातचीत बहुत अच्छी रही। हमने व्यापार के बारे में बात की... वह इसमें बहुत रुचि रखते हैं। हालांकि हमने कुछ समय पहले इस बारे में बात की थी कि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। इसमें व्यापार भी शामिल था, इसलिए मैं इस बारे में बात कर पाया। और हमारा पाकिस्तान और भारत के साथ कोई युद्ध नहीं है। यह बहुत-बहुत अच्छी बात है।
पीएम मोदी एक महान व्यक्ति- पीएम मोदी
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह (पीएम मोदी) एक महान व्यक्ति हैं और पिछले कुछ वर्षों में वह मेरे अच्छे मित्र बन गए हैं।
यह अज्ञानता पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत है- ट्रंप
त्योहार को लेकर, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कुछ ही क्षणों में, हम अंधकार पर प्रकाश की विजय में विश्वास के प्रतीक के रूप में दीया जलाएंगे... यह अज्ञानता पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत है। दिवाली के दौरान, उत्सव मनाने वाले लोग दुश्मनों की हार, बाधाओं को दूर करने और बंदियों को मुक्त करने की प्राचीन कहानियों को याद करते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि दीये की लौ सभी को "ज्ञान का मार्ग अपनाने, परिश्रम से काम करने और अपने अनेक आशीर्वादों के लिए सदैव धन्यवाद देने" की याद दिलाती है।
ये भारतीय मूल के अधिकारी कार्यक्रम में रहे मौजूद
इस कार्यक्रम के दौरान ट्रंप प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जिनमें एफबीआई निदेशक काश पटेल, ओडीएनआई निदेशक तुलसी गब्बार्ड, व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव कुश देसाई, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर शामिल थे।
