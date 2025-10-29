ट्रंप को झटका, अमेरिकी अदालत ने अटॉर्नी को कई आपराधिक मामलों की निगरानी से घोषित किया अयोग्य

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    ट्रंप की ओर से नियुक्त अटार्नी कई आपराधिक मामलों की निगरानी से अयोग्य घोषित (फोटो- रॉयटर)

    एपी, स एंजिलिस अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में कार्यवाहक अमेरिकी अटार्नी बिल एसेली को कई मामलों की निगरानी से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। एक संघीय न्यायाधीश ने मंगलवार को कहा कि ट्रंप द्वारा नियुक्त यह व्यक्ति कानून द्वारा अनुमत अवधि से अधिक समय तक अस्थायी पद पर बना रहा है।

    अमेरिकी जिला न्यायाधीश जे माइकल सीब्राइट ने एसेली को तीन मामलों में आपराधिक अभियोजन की निगरानी से अयोग्य घोषित कर दिया।

    न्यायाधीश ने कहा कि 29 जुलाई को अंतरिम पद से इस्तीफा देने के बाद से एसेली अवैध रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं।यह फैसला ट्रंप प्रशासन के उस प्रयास को एक और झटका है जिसके तहत चुनिंदा कार्यवाहक अमेरिकी अटार्नी को संघीय कानून द्वारा निर्धारित 120 दिनों की सीमा से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था।

     

    एक न्यायाधीश ने सितंबर में फैसला सुनाया था कि नेवादा की कार्यवाहक अमेरिकी अटार्नी सिगल चट्टा अवैध रूप से पद पर कार्यरत थीं। एक अन्य न्यायाधीश ने अगस्त में न्यू जर्सी की कार्यवाहक अमेरिकी अटार्नी अलीना हब्बा को अयोग्य घोषित कर दिया था।