ट्रंप को झटका, अमेरिकी अदालत ने अटॉर्नी को कई आपराधिक मामलों की निगरानी से घोषित किया अयोग्य

एपी, लॉस एंजिलिस। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में कार्यवाहक अमेरिकी अटार्नी बिल एसेली को कई मामलों की निगरानी से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। एक संघीय न्यायाधीश ने मंगलवार को कहा कि ट्रंप द्वारा नियुक्त यह व्यक्ति कानून द्वारा अनुमत अवधि से अधिक समय तक अस्थायी पद पर बना रहा है।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश जे माइकल सीब्राइट ने एसेली को तीन मामलों में आपराधिक अभियोजन की निगरानी से अयोग्य घोषित कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि 29 जुलाई को अंतरिम पद से इस्तीफा देने के बाद से एसेली अवैध रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं।यह फैसला ट्रंप प्रशासन के उस प्रयास को एक और झटका है जिसके तहत चुनिंदा कार्यवाहक अमेरिकी अटार्नी को संघीय कानून द्वारा निर्धारित 120 दिनों की सीमा से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था।