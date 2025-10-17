Language
    पुतिन से हंगरी में मिलेंगे ट्रंप, यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर होगी बातचीत

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 02:41 AM (IST)

     ट्रंप ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन में युद्धविराम को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता हुई है और यह मामले में बड़ी प्रगति है। इसी के बाद हम दोनों ने मिलने का फैसला कियाहै। व्हाइट हाउस ने कहा है कि दोनों नेताओं की अच्छी और सकारात्मक वार्ता हुई है। अगले सप्ताह दोनों देशों के उच्च अधिकारी मुलाकात का कार्यक्रम तय करने के लिए मिलेंगे।

    पुतिन से हंगरी में मिलेंगे ट्रंप, यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर फोन पर हुई दो घंटे बातचीत (फोटो- रॉयटर)

    यटर, वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में वह जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने इस मुलाकात की तारीख नहीं बताई है। ट्रंप ने यह बात गुरुवार को पुतिन के साथ टेलीफोन पर दो घंटे हुई वार्ता के बाद कही है।

    दोनों नेताओं की अच्छी और सकारात्मक वार्ता हुई- व्हाइट हाउस

    अपने इंटरनेट मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन में युद्धविराम को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता हुई है और यह मामले में बड़ी प्रगति है। इसी के बाद हम दोनों ने मिलने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि दोनों नेताओं की अच्छी और सकारात्मक वार्ता हुई है।

     

     मुलाकात का कार्यक्रम तय करने के लिए मिलेंगे उच्च अधिकारी

    अगले सप्ताह दोनों देशों के उच्च अधिकारी मुलाकात का कार्यक्रम तय करने के लिए मिलेंगे। वार्ता के बाद रूसी राष्ट्रपति के सलाहकार यूरी यूशाकोव ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को बता दिया गया है कि यूक्रेन को टामहाक मिसाइल देने से क्षेत्र में शांति की संभावना कमजोर होंगी।

     

    इससे पहले दोनों नेता अलास्का के एंकोरेज में मिले थे

    इससे पहले 15 अगस्त को यूक्रेन में युद्धविराम और अन्य मुद्दों पर वार्ता के लिए दोनों नेता अलास्का के एंकोरेज में मिले थे। ट्रंप और पुतिन की ताजा टेलीफोन वार्ता यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले हुई है।

    इस मुलाकात में जेलेंस्की ट्रंप से युद्ध के लिए उन्नत हथियारों की मदद देने पर बात करने वाले हैं। ट्रंप भी कह चुके हैं कि अगर पुतिन ने युद्ध खत्म नहीं किया तो वह यूक्रेन को टमहक मिसाइल और अन्य उन्नत हथियार देंगे।

     इस बीच रूस ने गुरुवार को यूक्रेन पर ताजा हमले में 300 से ज्यादा ड्रोन और 37 मिसाइल दागे। इस बार भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया। ठंडक के मौसम से पहले हो रहे इन हमलों से यूक्रेन की मुश्किलें बढ़नी तय हैं।

    गाजा में घुसकर हमास लड़ाकों को मारेंगे

    ट्रंप ने कहा, गाजा में हमास ने यदि आमजनों को मारना जारी रखा तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और हम गाजा में घुसकर हमास लड़ाकों को मारेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बात अपने इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कही है।