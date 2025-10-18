'ये मेरे लिए आसान है', अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच संघर्ष को सुलझाने में लगे ट्रंप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप दुनिया के कई युद्धों को रोकने या सुलझाने का दावा पहले ही कर चुके हैं और इस बीच अब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति कायम करने की बात कह रहे हैं। उनका अगला लक्ष्य दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमेरिकी नेता ने दावा किया कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान संघर्ष को सुलझाना उनके लिए आसान होगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा, "हालांकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने हमला किया, या अफगानिस्तान पर हमला हो रहा है। अगर मुझे इसे सुलझाना है तो यह मेरे लिए आसान है। इस बीच, मुझे अमेरिका को भी देखना है, लेकिन मुझे युद्ध सुलझाना पसंद है।"

भारत-पाकिस्तान संघर्ष को लेकर भी किया था दावा रिपब्लिकन नेता ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने कई युद्ध सुलझाए हैं, जिसमें न्यूक्लियर पावर वाले पड़ोसी देशों भारत और पाकिस्तान के बीच शांति कायम करना भी शामिल है, लेकिन नई दिल्ली ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारत ने लगातार कहा है कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी खत्म करने पर सहमति दोनों सेनाओं के डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMOs) के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी।