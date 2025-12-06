Language
    ट्रंप प्रशासन ट्रैवल बैन को बढ़ाने पर कर रहा विचार, क्रिस्टी नोएम बोलीं- '30 से ज्यादा देशों पर प्रतिबंध संभव'

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:09 PM (IST)

    ट्रंप प्रशासन यात्रा प्रतिबंध को और बढ़ाने की योजना बना रहा है। क्रिस्टी नोएम के अनुसार, 30 से अधिक देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह विस् ...और पढ़ें

    अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका अपने यात्रा प्रतिबंध के तहत आने वाले देशों की संख्या 30 से ज्यादा करने की योजना बना रहा है। फॉक्स न्यूज के "द इनग्राहम एंगल" पर एक इंटरव्यू में, नोएम से पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का प्रशासन यात्रा प्रतिबंध सूची में देशों की संख्या बढ़ाकर 32 करेगा।

    उन्होंने कहा, "मैं संख्या के बारे में खास तौर पर नहीं बताऊंगी, लेकिन यह 30 से ज्यादा है और राष्ट्रपति लगातार देशों का मूल्यांकन कर रहे हैं।"

    ट्रंप ने जून में 12 देशों के नागरिकों पर लगाया प्रतिबंध

    ट्रंप ने जून में 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और सात अन्य देशों के लोगों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया था कि यह विदेशी आतंकवादियों और अन्य सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए जरूरी है। ये प्रतिबंध अप्रवासियों और गैर-अप्रवासियों, जैसे पर्यटकों, छात्रों और बिजनेस यात्रियों पर लागू होते हैं। नोएम ने यह नहीं बताया कि लिस्ट में किन देशों को जोड़ा जाएगा।

    नोएम ने कहा, "अगर उनके पास वहां एक स्थिर सरकार नहीं है, अगर उनके पास ऐसा देश नहीं है जो खुद को बनाए रख सके और हमें बता सके कि वे व्यक्ति कौन हैं और हमें उनकी जांच करने में मदद कर सके, तो हमें उस देश के लोगों को यहां अमेरिका में आने की अनुमति क्यों देनी चाहिए?"

    36 और देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री बैन की तैयारी

    रॉयटर्स ने पहले बताया था कि ट्रंप प्रशासन एक आंतरिक विदेश विभाग के केबल के अनुसार, 36 और देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा था। सूची का विस्तार पिछले हफ्ते वाशिंगटन, डीसी में नेशनल गार्ड के दो सदस्यों की गोलीबारी के बाद प्रशासन द्वारा उठाए गए प्रवासन उपायों में एक और वृद्धि होगी।

    जांचकर्ताओं का कहना है कि गोलीबारी एक अफगान नागरिक ने की थी जो 2021 में एक पुनर्वास कार्यक्रम के तहत अमेरिका में आया था, जिसके बारे में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने तर्क दिया था कि इसमें पर्याप्त जांच नहीं हुई थी। गोलीबारी के कुछ दिनों बाद, ट्रंप ने सभी तीसरी दुनिया के देशों से प्रवासन को स्थायी रूप से रोकने का वादा किया था, हालांकि उन्होंने किसी भी देश का नाम नहीं बताया या तीसरी दुनिया के देशों" को परिभाषित नहीं किया।

    19 देशों के नागरिकों को जारी ग्रीन कार्ड की समीक्षा का आदेश

    इससे पहले, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के तहत स्वीकृत शरण मामलों और 19 देशों के नागरिकों को जारी किए गए ग्रीन कार्ड की व्यापक समीक्षा का आदेश दिया था।

    जनवरी में ऑफिस में लौटने के बाद से ट्रंप ने इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को तेजी से प्रायोरिटी दी है, फेडरल एजेंट्स को अमेरिका के बड़े शहरों में भेजा है और U.S.-मेक्सिको बॉर्डर पर शरण मांगने वालों को वापस भेज दिया है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने अक्सर डिपोर्टेशन पर जोर दिया है, लेकिन अब तक उसने लीगल इमिग्रेशन को फिर से आकार देने की कोशिशों पर कम जोर दिया है।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)