साल 2025 लिए टाइम मैगजीन ने 'आर्किटैक्ट्स आफ AI' को 'पर्सन आफ द ईयर' नामित किया
टाइम पत्रिका ने 'आर्किटैक्ट्स आफ एआइ' को 2025 के लिए पर्सन आफ द ईयर नामित किया है। पत्रिका के अनुसार, 2025 में एआइ की क्षमता तेजी से सामने आएगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टाइम पत्रिका ने गुरुवार को ''आर्किटैक्ट्स आफ एआइ'' को 2025 के लिए पर्सन आफ द ईयर नामित किया। पत्रिका ने 2025 को वह वर्ष बताया जब एआइ की क्षमता तेजी से सामने आई और अब पीछे मुड़ना असंभव है।
टाइम ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट में कहा, ''सोचने वाली मशीनों का युग लाने, मानवता को विस्मित और चिंतित करने, वर्तमान को बदलने और संभावनाओं से परे जाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वास्तुकार टाइम के 2025 के पर्सन आफ द ईयर हैं।''
टाइम ने 'आर्किटैक्ट्स आफ एआइ' को पर्सन आफ द ईयर नामित किया
पत्रिका ने जानबूझकर तकनीक के बजाय उन व्यक्तियों को चुना, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कल्पना की, उसे डिजाइन किया और विकसित किया। हालांकि इसके कुछ उदाहरण पहले भी मौजूद थे।मुख्य संपादक सैम जैकब्स ने चयन को लेकर कहा, ''हमने न केवल व्यक्तियों बल्कि समूहों का भी नाम लिया है।
2025 में एआइ की क्षमता तेजी से सामने आएगी
हमारे संस्थापकों की कल्पना से कहीं अधिक महिलाओं का नाम लिया है। हालांकि अब भी पर्याप्त नहीं हैं और कुछ अवसरों पर एक अवधारणा का भी नाम लिया है। इनमें 1988 में संकटग्रस्त पृथ्वी या 1982 में पर्सनल कंप्यूटर शामिल हैं। स्टीव जाब्स के बजाय पर्सनल कंप्यूटर को चुने जाने को लेकर जो विवाद हुआ, वह बाद में किताबों और फिल्मों का विषय बन गया।''
सोचने वाली मशीनों का युग लाने के लिए नामित किया
शोध फर्म फोर्स्टर के प्रमुख विश्लेषक थामस हूसन ने कहा कि टाइम पत्रिका द्वारा एआइ को शीर्ष स्थान देना स्वाभाविक था, क्योंकि 2025 वह वर्ष था जब यह शुरुआती यूजर्स द्वारा खोजी जा रही एक नई तकनीक से ऐसी तकनीक में बदल गया, जिसे बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। एआइ शीर्ष स्थान के लिए प्रमुख दावेदारों में से एक था। इसके साथ ही एनवीडिया के टेक सीईओ जेन्सेन हुआंग और ओपनएआइ के सैम अल्टमैन भी दावेदार थे।
(न्यूज एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)
