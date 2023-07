Pride Month: प्राइड परेड में अमेरिका के पनामा सिटी में हजारों लोगों ने लिया भाग, उठाई अपने अधिकारों की मांग

LGBTQ समुदाय अपने अधिकारों और यौन पहचान के सम्मान की मांग करते हुए लगभग 1000 लोगों ने मध्य अमेरिका के पनामा सिटी में वार्षिक गौरव परेड में भाग लिया। आपको बता दें कि प्राइड परेड के महीने में LGBTQ समुदाय द्वारा हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों में परेड निकाली जाती है ताकि LGBTQ समुदाय के प्रति फैली अंतर को कम किया जा सकें।

प्राइड परेड में अमेरिका के पनामा सिटी में हजारों लोगों ने लिया भाग (फोटो- AFP)

पनामा सिटी, एजेंसी। जून के महीने में दुनिया भर में LGBTQ समुदाय और आम लोगों द्वारा प्राइड मंथ मनाया जाता है। प्राइड मंथ में देश के अलग-अलग हिस्सों में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है और इस कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल भी होते हैं। LGBTQ समुदाय अपने अधिकारों और यौन पहचान के सम्मान की मांग करते हुए लगभग 1,000 लोगों ने मध्य अमेरिका के पनामा सिटी में वार्षिक गौरव परेड में भाग लिया। आपको बता दें कि प्राइड परेड के महीने में LGBTQ समुदाय द्वारा हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों में परेड निकाली जाती है, ताकि LGBTQ समुदाय के प्रति फैली अंतर को कम किया जा सकें।

