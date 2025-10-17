Language
    'शी चिनफिंग ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया गया', ट्रंप ने चीन पर 100 फीसदी टैरिफ का बचाव किया

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:51 PM (IST)

    ट्रंप ने चीन पर 100 फीसदी टैरिफ का बचाव किया (फोटो- रॉयटर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका और चीन में व्यापार युद्ध छिड़ा हुआ है। वहीं, ट्रंप ने चीन पर कड़ा शुल्क लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बीजिंग द्वारा दुर्लभ खनिजों पर निर्यात नियंत्रण कड़ा करने के बाद उन्हें चीन पर भारी शुल्क लगाना पड़ा, और उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    ट्रंप ने स्वीकार किया कि यह निर्णय कठिन था

    फॉक्स बिजनेस को दिए एक साक्षात्कार में, ट्रंप ने स्वीकार किया कि यह निर्णय कठिन था, लेकिन जोर देकर कहा कि चीन की ओर से जारी व्यापारिक दबावों को देखते हुए यह जरूरी था। आगे ट्रंप ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुर्लभ खनिजों पर निर्यात नियंत्रण कड़ा करके अमेरिका पर दबाव डाला। फिर मैंने पहले से चुकाए जा रहे टैरिफ के ऊपर टैरिफ को 100% तक बढ़ा दिया।

    उन्होंने आगे कहा, "देखते हैं चीन के साथ क्या होता है। मेरे उनके साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन वे हमेशा बढ़त की तलाश में रहते हैं। आप जानते हैं, उन्होंने वर्षों तक हमारे देश को लूटा है।"

    चीन के खिलाफ अमेरिकी कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ाएगा ट्रंप प्रशासन

    अमेरिकी ट्रंप प्रशासन चीन के नए आर्थिक फैसलों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश में जुटा है।

    यह कहना है वित्त मंत्री स्काट बेसेंट का। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली अमेरिकी कंपनियों में अधिक हिस्सेदारी लेकर ट्रंप प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वे क्या उत्पादन करें। इसका लक्ष्य यह है कि अमेरिका संवेदनशील तकनीक के लिए चीन पर कम निर्भर हो।

    बता दें कि चीन ने हाल ही रेयर अर्थ के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हैं और इससे नाराज ट्रंप ने पिछले दिनों चीन से आयातित सभी उत्पादों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का एलान किया था।

    बेसेंट ने कहा कि जब आप चीन जैसी गैर-बाजारी आर्थिकी का सामना कर रहे हैं तो औद्योगिक नीतियों का पालन करना आवश्यक है। बेसेंट ने कहा कि अमेरिका को आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है।

    ट्रंप प्रशासन ने कई कंपनियों में हिस्सेदारी ली है, जिनमें यूएस स्टील और इंटेल के साथ-साथ ट्रिलाजी मेटल्स और एमपी मटेरियल्स ( एक दुर्लभ-धातु खनन कंपनी) शामिल हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक नीति निर्माता इस महीने वा¨शगटन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के लिए एकत्र हो रहे हैं।

     