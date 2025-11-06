अमेरिकी इतिहास में 36 दिनों का सबसे लंबा शटडाउन, राहत की उम्मीद नहीं; सरकारी सेवाएं गंभीर रूप से बाधित

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:45 AM (IST)

    अमेरिका में सरकारी शटडाउन 36वें दिन में प्रवेश कर गया है, जिसने देश के इतिहास में अब तक के सबसे लंबे शटडाउन का रिकार्ड तोड़ दिया है। इसके परिणामस्वरूप संघीय कार्यक्रमों में कटौती, उड़ानों में देरी और वेतन न मिल पाने के कारण देश भर के लाखों संघीय कर्मचारियों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

    अमेरिकी इतिहास में 36 दिनों का सबसे लंबा शटडाउन, राहत की उम्मीद नहीं (फोटो- रॉयटर)

    न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन। अमेरिका में सरकारी शटडाउन 36वें दिन में प्रवेश कर गया है, जिसने देश के इतिहास में अब तक के सबसे लंबे शटडाउन का रिकार्ड तोड़ दिया है। इसके परिणामस्वरूप संघीय कार्यक्रमों में कटौती, उड़ानों में देरी और वेतन न मिल पाने के कारण देश भर के लाखों संघीय कर्मचारियों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

    कई अन्य सरकारी सेवाएं गंभीर रूप से बाधित हो रही

    खाद्य सहायता, चाइल्ड केयर फंड और कई अन्य सरकारी सेवाएं गंभीर रूप से बाधित हो रही हैं। लोगों को फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में सरकार 35 दिनों तक आंशिक रूप से बंद रही थी।

     प्रशासन इस समस्या को और बढ़ाने की योजना बना रहा

    राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि प्रशासन इस समस्या को और बढ़ाने की योजना बना रहा है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर चेतावनी दी है कि सरकारी शटडाउन खत्म होने तक वह 4.2 करोड़ अमेरिकियों को खाद्य सब्सिडी का भुगतान नहीं देंगे, जो स्पष्ट रूप से अदालती आदेश की अवहेलना है। हालांकि, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने बाद में कहा कि प्रशासन अदालत के आदेश का पालन करेगा।

     हवाई यातायात नियंत्रकों की भारी कमी

    बहरहाल, ट्रंप के परिवहन मंत्री सीन डफी ने चेतावनी दी कि हवाई यातायात नियंत्रकों की कमी के कारण उन्हें अगले सप्ताह संभवत: राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के कुछ हिस्सों को बंद करना पड़ सकता है। लाखों संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है या उनसे बिना वेतन के काम पर आने की उम्मीद की जा रही है।

    उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने डेमोक्रेट्स के साथ उनकी मांगों पर तब तक बातचीत करने से इन्कार कर दिया है, जब तक कि वे सरकार को फिर से खोलने के लिए सहमत न हों। उनकी मांगों में स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी को समाप्त करने की भी मांग की गई है।

    क्या ट्रंप अपनी बात पर कायम रहेंगे

    डेमोक्रेट्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या रिपब्लिकन राष्ट्रपति अपनी बात पर कायम रहेंगे, खासकर तब जब प्रशासन ने मौजूदा गंभीर स्थिति को टालने के लिए धन उपलब्ध कराने के अदालती आदेशों के बावजूद पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (स्नैप) खाद्य सहायता को प्रतिबंधित कर दिया है।

    इस शटडाउन के प्रति ट्रंप का रवैया उनके पहले कार्यकाल से बिल्कुल अलग है, जब अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए धन की उनकी मांग को लेकर सरकार 35 दिनों तक आंशिक रूप से बंद रही थी।

     ट्रंप के साथ-साथ कांग्रेस के कई नेताओं का तेवर भी सख्त

    उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की थी और उनसे बातचीत की थी। लेकिन, धन जुटाने में असमर्थ होने पर उन्होंने 2019 में नरमी दिखाई थी। लेकिन, इस बार यह गतिरोध आसानी से समाप्त होता नहीं दिख रहा क्योंकि बातचीत से इनकार करने वाले ट्रंप के साथ-साथ कांग्रेस के कई नेताओं का तेवर भी सख्त बना हुआ है।