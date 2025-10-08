'शिकागो के मेयर और इलिनोइस के गवर्नर को जेल में होना चाहिए', ट्रंप ने क्यों कहा ऐसा? शिकागो में नेशनल गार्ड तैनात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो के मेयर और इलिनोइस के गवर्नर को जेल भेजने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चला रहे अधिकारियों की सुरक्षा करने में विफल रहे हैं।

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब उनके प्रशासन ने अमेरिका के तीसरे सबसे बड़े शहर शिकागो में नेशनल गार्ड को तैनात करने की तैयारी कर ली है। शहर के बाहर एक सैन्य ठिकाने पर सैकड़ों सैनिक पहुंच गए हैं। शिकागो के मेयर और इलिनोइस के गवर्नर दोनों डेमोक्रेट हैं और इन्होंने ट्रंप के कदम का विरोध किया है।

ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ पर बुधवार को एक पोस्ट कहा कि शिकागो के मेयर ब्रैंडन जानसन और इलिनोइस के गवर्नर जेबी प्रित्जकर शिकागो में काम कर रहे आव्रजन अधिकारियों की सुरक्षा करने में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा, "शिकागो के मेयर को अधिकारियों की सुरक्षा में विफलता के लिए जेल में होना चाहिए। गवर्नर प्रित्जकर को भी।"

उन्होंने अमेरिकी आव्रजन और शुल्क अधिकारियों के संदर्भ में यह बात कही। ट्रंप ने कई अन्य अमेरिकी शहरों में भी नेशनल गार्ड के सैनिकों को तैनात करने की धमकी दी है। इधर, रायटर के एक सर्वे के अनुसार, ज्यादातर अमेरिकियों का मानना है कि बगैर किसी बाहरी खतरे के सैनिकों की तैनाती का विरोध किया जाना चाहिए।