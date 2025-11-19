टेक्सास के गवर्नर का बड़ा एक्शन, दो मुस्लिम समूहों को आतंकी संगठन घोषित किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबाट ने दो मुस्लिम समूहों को विदेशी आतंकवादी और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन घोषित किया है। इनपर अमेरिकी राज्य में जमीन खरीदने या अधिग्रहण करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोनों से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बंद करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

एबाट ने कहा कि मुस्लिम ब्रदरहुड और काउंसिल आन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस (सीएआइआर) दुनिया भर में आतंकवाद का समर्थन करते हैं और हिंसा, धमकी और उत्पीड़न के जरिए हमारे कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इन दोनों समूहों को आतंकी संगठन घोषित करने का उद्देश्य टेक्सास के लोगों को उन चरमपंथी नेटवर्कों से बचाना है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ असंगत एजेंडे थोपने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इन कट्टरपंथी चरमपंथियों का हमारे राज्य में स्वागत नहीं है। सीएआइआर की स्थापना अमेरिकी मुस्लिम नागरिक अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी और यह गाजा संघर्ष में अमेरिकी सरकार की नीतियों का मुखर आलोचक रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्त्र में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय सुन्नी इस्लामी आंदोलन है। टेक्सास अमेरिका के उन राज्यों में से एक है, जहां मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। 2025 के अंत तक वहां मुस्लिम आबादी 313,000 होने की संभावना है।