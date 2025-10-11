अमेरिका के टेनेसी में मिलिट्री प्लांट में ब्लास्ट, कई लोगों के मारे जाने की खबर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के टेनेसी राज्य में एक मिलिट्री एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में भीषण धमाके में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं।

यह हादसा इतना भयावह था कि धमाके की आवाज मिलों दूर तक सुनाई दी और कई घरों की दीवारें तो हिल गई। अधिकारियों ने आपातकालीन टीमों को प्रभावी ढंग से काम करने देने के लिए जनता से इस क्षेत्र से दूर रहने का अनुरोध किया है।