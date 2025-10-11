Language
    अमेरिका के टेनेसी में मिलिट्री प्लांट में ब्लास्ट, कई लोगों के मारे जाने की खबर

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:58 AM (IST)

    अमेरिका के टेनेसी राज्य में स्थित एक मिलिट्री प्लांट में धमाका होने की सूचना है। इस घटना में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की विस्तृत जानकारी अभी आनी बाकी है।

    अमेरिका के टेनेसी में मिलिट्री प्लांट में ब्लास्ट- (रॉयटर्स)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के टेनेसी राज्य में एक मिलिट्री एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में भीषण धमाके में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं।

    यह हादसा इतना भयावह था कि धमाके की आवाज मिलों दूर तक सुनाई दी और कई घरों की दीवारें तो हिल गई। अधिकारियों ने आपातकालीन टीमों को प्रभावी ढंग से काम करने देने के लिए जनता से इस क्षेत्र से दूर रहने का अनुरोध किया है।

    मिलिट्री एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में भीषण धमाका

    स्थानीय निवासियों के अनुसार, विस्फोट से आस-पास के घर भी हिल गए और आपातकालीन सेवाओं को तुरंत चालू किया गया। हिकमैन काउंटी शेरिफ ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना नैशविले से लगभग 60 मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित बक्सनॉर्ट के पास एक्यूरेट एनर्जेटिक सिस्टम्स में हुई।