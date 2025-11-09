अमेरिका के टेनेसी में मेडिकल हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, एक क्रू मैंबर की मौत, दो घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के टेनेसी के नैशविले के पूर्व में एक मेडिकल हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक क्रू मैंबर की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हेलीकॉप्टर में कोई मरीज सवार नहीं था।

विल्सन काउंटी शेरिफ ऑफिस ने बताया कि वेंडरबिल्ट लाइफफ्लाइट हेलीकॉप्टर दोपहर लगभग 1:45 बजे नैशविले के पूर्व में, लेबनान और गैलाटिन के बीच, नैशविले से लगभग 22 मील पूर्व में एक खेत में हादसे का शिकार हो गया। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने कहा कि वह जाँच कर रहा है।

घायलों का वेंडरबिल्ट अस्पताल में इलाज जारी वेंडरबिल्ट लाइफफ्लाइट ने एक बयान में कहा कि दोनों घायल चालक दल के सदस्यों का नैशविले के वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसी उड़ानों में आमतौर पर एक पायलट, एक पैरामेडिक और एक नर्स होती हैं।

बयान में कहा गया है, "इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं हमारे वेंडरबिल्ट लाइफफ्लाइट के सहयोगियों, उनके परिवारों और प्रियजनों के साथ हैं।" उड़ान भरने के 8 मिनट बाद हुआ हादसे का शिकार फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड के अनुसार, एयरबस EC130T2 नामक यह हेलीकॉप्टर 2015 में बनाया गया था। एविएशन ट्रैकिंग वेबसाइट्स फ्लाइट अवेयर और फ्लाइट राडार 24 के अनुसार, हेलीकॉप्टर ने दोपहर 1:33 बजे आपातकालीन संचालन केंद्र से उड़ान भरी और दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आठ मिनट तक उड़ान भरी।