    अमेरिका के टेनेसी में हुए विस्फोट में 16 लोगों की मौत, जांच में जुटी एजेंसियां

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 12:52 AM (IST)

    अमेरिका के टेनेसी राज्य में एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसमें 16 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। स्थानीय पुलिस और संघीय एजेंसियां इस घटना की गहराई से जांच कर रही हैं। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांचकर्ता सभी संभावित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मृतकों की पहचान की जा रही है और उनके परिवारों को सूचित किया जा रहा है।

    टेनेसी विस्फोट में 16 लोगों की मौत। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के टेनेसी के गोला-बारूद संयंत्र विस्फोट में 16 लोगों की मौत हुई है। शुक्रवार को हुए इस विस्फोट के बाद मरने वालों की संख्या की पुष्टि हम्फ्रीज काउंटी के शेरिफ क्रिस डेविस ने पहली बार की है।

    पहले अधिकारियों ने 19 लोगों के लापता होने की बात कही थी। विस्फोट के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए है। जांचकर्ता साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं।

    शेरिफ क्रिस डेविस ने कहा कि 16 लोगों के परिवारों को सूचित कर दिया गया था कि उनके प्रियजन मारे गए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि तलाशी अभियान में किसी के भी जीवित न मिलने के बाद उम्मीद लगभग खत्म हो गई है।

    सेना के लिए विस्फोटकों की आपूर्ति और शोध करने वाली कंपनी एक्यूरेट एनर्जेटिक सिस्टम्स के संयंत्र में विस्फोट के बाद मलबा 800 मीटर के इलाके में बिखर गया था और 24 किलोमीटर से भी अधिक दूर तक धमाके का असर महसूस किया गया।