अमेरिका के टेनेसी में हुए विस्फोट में 16 लोगों की मौत, जांच में जुटी एजेंसियां

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के टेनेसी के गोला-बारूद संयंत्र विस्फोट में 16 लोगों की मौत हुई है। शुक्रवार को हुए इस विस्फोट के बाद मरने वालों की संख्या की पुष्टि हम्फ्रीज काउंटी के शेरिफ क्रिस डेविस ने पहली बार की है।

पहले अधिकारियों ने 19 लोगों के लापता होने की बात कही थी। विस्फोट के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए है। जांचकर्ता साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। शेरिफ क्रिस डेविस ने कहा कि 16 लोगों के परिवारों को सूचित कर दिया गया था कि उनके प्रियजन मारे गए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि तलाशी अभियान में किसी के भी जीवित न मिलने के बाद उम्मीद लगभग खत्म हो गई है।