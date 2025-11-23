Language
    'सिर्फ एक साल है', जॉन एफ कैनेडी की पोती को हुआ घातक कैंसर; डॉक्टरों ने दे दिया जवाब

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:12 PM (IST)

    अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी की पोती तातियाना श्लॉसबर्ग को टर्मिनल कैंसर है। 34 वर्षीय तातियाना को एक्यूट मायलॉयड ल्यूकीमिया है, जिसका इलाज चल रहा है। उन्होंने अपने चचेरे भाई रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर की नीतियों की आलोचना की है। तातियाना को अपने छोटे बच्चों की चिंता है कि वे उन्हें याद रख पाएंगे या नहीं।

    जॉन एफ कैनेडी की पोती को हुआ घातक कैंसर (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी की पोती तातियाना श्लॉसबर्ग ने शनिवार को खुलासा किया कि उन्हें टर्मिनल कैंसर है। उन्होंने यह जानकारी द न्यू यॉर्कर में लिखे एक भावुक लेख के जरिए दी। 34 साल की तातियाना, कैरोलिन कैनेडी और एडविन श्लॉसबर्ग की बेटी हैं।

    उन्होंने बताया कि मई 2024 में दूसरे बच्चे के जन्म के बाद उनके डॉक्टर ने उनका WBC बढ़ा हुआ देखा। जांच में पता चला कि उन्हें एक्यूट मायलॉयड ल्यूकीमिया है, वह भी एक दुर्लभ म्यूटेशन के साथ जो आमतौर पर बुजुर्ग मरीज में मिलता है। यह लेख उस दिन प्रकाशित हुआ जब जेफफके की हत्या की 62वीं बरसी थी।

    लगातार हो रहा इलाज

    तातियाना ने लिखा कि वह पर्यावरण पत्रकार हैं और अपनी बीमारी के बाद से लगातार इलाज करा रही हैं। उन्होंने कई दौर कीमोथेरेपी करवाई, दो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराए- पहला उनकी बहन के सेल से और दूसरा एक अनजान डोनर से। इसके अलावा वे क्लिनिक ट्रायल्स में भी शामिल रहीं। एक हालिया ट्रायल के दौरान, उनके डॉक्टर ने कहा कि वह उन्हें शायद एक साल तक जिंदा रख पाएंगे।

    अपने लेख में तातियाना ने अपने चचेरे भाई और अमेरिका के स्वास्थ्य व मानव सेवा मंत्री रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर (RFK Jr.) की नीतियों की आलोचना की। उनका आरोप है कि RFK Jr. ने mRNA वैक्सीन रिसर्च के लिए लगभग 50 करोड़ डॉलर की कटौती की, जबकि यह तकनीक भविष्य में कैंसर जैसे रोगों के इलाज में अहम हो सकती है। कैरोलिन कैनेडी ने भी सीनेटरों से RFK Jr. की नियुक्ति को मंजूरी न देने की अपील की थी।

    क्या है तातियाना की सबसे बड़ी चिंता?

    तातियाना ने अपने लेख में अपनी सबसे बड़ी चिंता अपने छोटे बेटे और बेटी के बारे में बताई। उन्हें डर है कि वे बच्चे बड़े होकर उन्हें याद रख पाएंगे या नहीं। उन्होंने लिखा कि वे अपने पति जॉर्ज मोरान और परिवार के साथ बहुत ही सुंदर जीवन जी रही थीं और अब उनका समय सीमित हो रहा है यह बात उन्हें भीतर से तोड़ती है।

    अच्छे से निभाई सारी जिम्मेदारी

    तातियाना ने लिखा कि वह हमेशा अच्छे अंक लाने, बहन, बेटी और परिवार की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करती रहीं। लेकिन अब उन्हें लगता है कि वे अपनी मां और परिवार के लिए एक ऐसी त्रासदी बन गई हैं जिसे रोकने के लिए वे कुछ नहीं कर सकतीं।

