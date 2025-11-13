ISIS के खिलाफ अमेरिका का साथ देगा सीरिया, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सीरियाई राष्ट्रपति अल-शरा से मुलाकात की

न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन। आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट का मुकाबला करने के लिए अब सीरिया भी अमेरिका के साथ अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होगा। साथ ही सीरिया को वाशिंगटन में राजनयिक संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई। यह मिडिल ईस्ट में अमेरिका की विदेश नीति में बड़े बदलाव का प्रतीक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किसी सीरियाई राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस की पहली ऐसी यात्रा की है सीरिया के सूचना मंत्री के साथ-साथ ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। मंगलवार को सीरिया के सूचना मंत्री हमजा अल-मुस्तफा ने कहा कि अल-शरा ने हाल ही में इस्लामिक स्टेट से लड़ने वाले अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ राजनीतिक सहयोग की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह घोषणा तब हुई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सीरियाई राष्ट्रपति और पूर्व आतंकी का दर्जा रखने वाले अहमद अल-शरा से मुलाकात की है। यह इतिहास में पहली बार है जब किसी सीरियाई राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस की पहली ऐसी यात्रा की है।

सीरिया पर लगे सीजर प्रतिबंधों को माफ करेगा अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने यह भी घोषणा की कि अमेरिका सीरिया के आर्थिक पुनर्निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के उद्देश्य से सीरिया पर लगे सीजर अधिनियम प्रतिबंधों को 180 दिनों के लिए आंशिक रूप से माफ कर देगा।

सीरिया और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंध 2012 से ही खत्म हैं सीरिया और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंध 2012 से ही खत्म हैं। हालांकि बशर अल-असद के शासन के पतन के बाद ट्रंप इस संबंध को बहाल करने के लिए आगे बढ़े हैं।

ट्रंप ने नए सीरियाई राष्ट्रपति अल-शरा के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है, जिसे हाल तक अमेरिकी सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया था। अल-शरा का कभी अल-कायदा से संबंध था और उसके सिर पर एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम था। उसे जनवरी में ही सीरिया का अंतरिम नेता बनाया गया था।

ट्रंप और अल-शरा की पहली मुलाकात सऊदी अरब में हुई थी ट्रंप और अल-शरा की पहली मुलाकात मई में सऊदी अरब में हुई थी। अब, 1946 में फ्रांस से आजादी मिलने के बाद से अल-शरा व्हाइट हाउस का दौरा करने वाला पहला सीरियाई राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं।