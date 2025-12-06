अमेरिका में जन्म लेने वालों को नहीं मिलेगी अमेरिकी नागरिकता? ट्रंप के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

वाशिंगटन, रायटर्स। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है। ट्रंप का यह निर्देश आव्रजन (Immigration) पर अंकुश लगाने के उनके प्रयासों का एक विवादास्पद हिस्सा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यायाधीशों ने निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ न्याय विभाग की अपील पर विचार किया, जिसने ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रोक दिया था। इस आदेश में ट्रंप ने अमेरिकी एजेंसियों को निर्देश दिया गया था कि वे अमेरिका में जन्मे बच्चों की नागरिकता को मान्यता न दें।

क्या था ट्रंप का आदेश? ट्रंप के आदेश के अनुसार, अगर उनके माता-पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक या कानूनी स्थायी निवासी (जिसे ग्रीन कार्ड धारक भी कहा जाता है) नहीं है, तो उनके बच्चों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए।