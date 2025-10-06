Language
    'गे लोग मुझे कैंसर दे रहे हैं', यात्री की अजीब हरकत से मचा हड़कंप; करानी पड़ी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:36 PM (IST)

    अमेरिका में सन कंट्री एयरलाइंस की उड़ान में एक यात्री ने अजीब हरकतें कीं। उसने दावा किया कि गे लोग उसे कैंसर दे रहे हैं और रेडिएशन से पकाने की कोशिश कर रहे हैं। विमान मिनियापोलिस से नेवार्क जा रहा था जिसे शिकागो में उतारा गया। यात्री को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

    यात्री की अजीब हरकत से मचा हड़कंप (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में सन कंट्री एयरलाइंस की एक उड़ान को बीच रास्ते इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी जब एक यात्री ने बेहूदा दावा करते हुए हंगामा मचा दिया। यह विमान मिनियापोलिस से न्यू जर्सी के नेवार्क जा रहा था, लेकिन यात्री की हरकतों के कारण इसे शिकागो के ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा।

    'न्यूयॉर्क पोस्ट' के अनुसार, उस व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा कि 'गे लोग उसे कैंसर दे रहे हैं' और वे उसे रेडिएशन से पकाने की कोशिश कर रहे हैं। वह लगातार 15 फेस मास्क पहने हुए था और अचानक जोर से चिल्लाने लगा कि प्लेन नीचे जा रहा है और ट्रंप यहां हैं।

    लगातार कर रहा था बकवास

    यात्री के बगल में बैठे सेथ इवांस नामक व्यक्ति ने बताया कि वह व्यक्ति लगातार बकवास बातें करता रहा, लेकिन बीच-बीच में अपने मोबाइल पर वीडियो गेम भी खेल रहा था। फ्लाइट क्रू और यात्रियों ने किसी तरह स्थिति संभाली और विमान को सुरक्षित लैंड कराया गया।

    शिकागो पुलिस ने विमान के उतरते ही उस व्यक्ति को हैंडकफ लगाकर हिरासत में ले लिया। घटना के बाद US मार्शल ने अन्य यात्रियों से भी पूछताछ की। सन कंट्री एयरलाइंस ने बयान जारी कर कहा, "विमान को सुरक्षित उतारा गया और संबंधित यात्री को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हम यात्रियों के धैर्य की सराहना करते हैं।"

    एयरलाइन ने क्या कहा?

    एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया कि फ्लाइट में कोई तकनीकी समस्या नहीं थी और सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। कंपनी ने यात्रियों से हुई असुविधा के लिए खेद जताया है।

    एअर इंडिया के विमान का खुला RAT

    एयर इंडिया की अमृतसर-बर्मिंघम उड़ान में तकनीकी समस्या के कारण रैम एयर टरबाइन (RAT) अपने आप सक्रिया हो गया। यह घटना 4 अक्टूबर को विमान की फाइनल अप्रोच के दौरान हुई। RAT एक आपातकालीन सिस्टम है, जो तब चालू होता है जब दोनों इंजन फेल हो जाएं या इलेक्ट्रिक या हाइड्रॉलिक सिस्टम बंद हो जाए।

