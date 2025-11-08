सुबू को कैसे उस अपराध के लिए 40 साल जेल में बिताने पड़े जो उन्होंने किया ही नहीं, क्या है वेदम की कहानी?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मूल के सुब्रमण्यम वेदम ने उस गुनाह के लिए 40 साल अमेरिका की जेल में बिताए जो उन्होंने किया ही नहीं। अब उनकी बेगुनाही साबित हो चुकी है लेकिन अभी भी आजादी से वह दूर हैं।

दरअसल 1982 में सुब्रमण्यम वेदम को एक दोस्त की हत्या के आरोप में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गिरफ्तार किया गया था। इस साल अगस्त में उनकी बेगुनाही साबित हुई लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया। इस बार 1999 के निर्वासन आदेश पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अमेरिकी अमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट कहता है कि उन्हें भारत भेजा जाएगा।

वेदम का क्या कहना है? सुब्रमण्यम अभी 64 साल के हैं और वह 9 महीने के थे तब अमेरिका गए थे। वहीं पर सुबू की परवरिश हुई और जिंदगी बिताई। अब वह पूछ रहे हैं, "मैं भारत जाकर करूंगा क्या? मेरा घर, परिवार और यादें तो अमेरिका की हैं।"

क्या है वेदम की कहानी? वेदम के पिता एक भौतिक विज्ञानी थे जो 1956 में पोस्टडॉक्टरल फेलो के रूप में विश्वविद्यालय आए थे और पढ़ाने के लिए वहां लौट आए। वेदम की बहन सरस्वती का जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन वेदम जन्म 1961 में तब हुआ था जब परिवार एक बीमार रिश्तेदार की देखभाल में मदद करने के लिए भारत लौट आया था।

नतीजा यह हुआ कि उन्हें जन्म से अमेरिकी नागरिकता नहीं मिली। जब वह लगभग नौ महीने के थे, तब उनके माता-पिता विश्वविद्यालय लौट आए और शहर में भारतीय प्रवासियों का एक अभिन्न और प्रभावशाली हिस्सा बन गए। ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में 68 वर्षीय मिडवाइफरी प्रोफेसर सरस्वती ने कहा, "वे पूरी तरह से व्यस्त थे। मेरे पिता को विश्वविद्यालय बहुत पसंद था। मेरी मां एक लाइब्रेरियन थीं और उन्होंने लाइब्रेरी शुरू करने में मदद की।" जब सरस्वती मैसाचुसेट्स में कॉलेज के लिए निकलीं, तो कहा जाता है कि वेदम 1970 के दशक के अंत में काउंटरकल्चर में बह गए थे। पेन स्टेट में कक्षाएं लेने के दौरान उन्होंने अपने बाल बढ़ाये और नशीली दवाओं का सेवन किया।

नशीली दवाओं और दोस्त के कत्ल की क्या है सच्चाई? न्यू इंग्लैंड रिव्यू के लिए एक लेख में, उनके बचाव पक्ष के वकील गोपाल बालचंद्रन ने लिखा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वेदम और उनके दोस्त थॉमस किन्सर छोटे-मोटे ड्रग डीलर थे। 14 दिसंबर, 1980 की सुबह वेदम ने किन्सर को नशीले पदार्थ खरीदने के लिए पास के शहर में जाने के लिए बुलाया और वे किन्सर के पिता की स्वामित्व वाली वैन में एक साथ निकल गए।

जबकि वेदम ने कहा कि एक बार जब वे वापस लौटे तो किन्सर ने उन्हें परिसर के बाहरी इलाके में वापस छोड़ दिया था, कोई भी वास्तव में इसकी पुष्टि नहीं कर सका। किन्सर को फिर कभी नहीं देखा गया, हालांकि जिस वैन को उन्होंने उस दिन चलाया था वह उनके आवास पर पाई गई थी।

नौ महीने बाद सितंबर 1981 में पैदल यात्रियों को किन्सर के अवशेष एक जंगली इलाके में मिले, जिसके सिर पर एक ही गोली का घाव था। शव से 0.25 कैलिबर की गोली बरामद की गई लेकिन जिस हथियार से गोली चलाई गई थी, वह नहीं मिला।

एक साल से अधिक समय तक चली लंबी जांच के बाद, पुलिस ने वेदम को अपने एकमात्र संदिग्ध के रूप में नामित किया। उन्हें 1982 में नशीली दवाओं सहित कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, उस समय उनकी बहन ने कहा था कि वह अपने कृत्य को साफ करने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने वेदम पर किन्सर की हत्या का आरोप लगाया।

मुकदमे के दौरान क्या हुआ? मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने एक गवाह पेश किया जिसने बताया कि उसने वेदम को 0.25 कैलिबर की एक हैंडगन और उसके लिए गोला-बारूद बेचा था। गवाह ने यह भी कहा कि उसने वेदम को बंदूक की जांच करने के लिए दिया था।

वेदम के वकील ने तर्क दिया कि किन्सर की खोपड़ी में गोली का घाव 0.25 कैलिबर की गोली के घाव से छोटा था। यह भी तर्क दिया गया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि गोली वेदम को बेचे गए गोला-बारूद या उसके द्वारा खरीदी गई बंदूक से आई थी। हालांकि 1983 में वेदम को किन्सर की हत्या का दोषी ठहराया गया और बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

1988 के पुनर्विचार के दौरान वेदम को कुछ अनोखे सवालों का सामना करना पड़ा। मसलन, "वेदम, आपका जन्म कहां हुआ था? आप कितनी बार भारत वापस आते थे?...अपनी किशोरावस्था के दौरान, क्या आपने कभी ध्यान किया था?" मामला ऐसा आगे बढ़ा वेदम को दोषी ठहराए जाने के लगभग 40 साल बाद, जब उनकी पत्नी ने विश्वविद्यालय में नौकरी शुरू की तो वकील बालचंद्रन ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया। बालचंद्रन एक अनुभवी सरकारी वकील थे और उनके साथ एक दोषसिद्धि-पश्चात क्लिनिक में काम करने वाले दो कानून के छात्रों ने वेदम के मामले के सभी सबूतों की जांच की।

तभी उन्हें मुकदमे से संबंधित एक एफबीआई रिपोर्ट मिली, जिसमें कहा गया था कि किन्सर के सिर में लगी गोली का घाव इतना छोटा था कि वह वेदम द्वारा खरीदी गई 0.25 कैलिबर की बंदूक से नहीं चलाई जा सकती थी। बालचंद्रन ने मामले की सुनवाई अदालत में कराने की मांग की और उन्हें 2024 में इसकी अनुमति मिल गई।

वेदम के वकील यह साबित करने में कामयाब रहे कि जूरी ने उस एफबीआई रिपोर्ट के बारे में कभी सुना ही नहीं था जिसमें यह विसंगति दिखाई गई थी। मामले की सुनवाई करने वाली अदालत ने कहा कि किसी अन्य ठोस सबूत के अभाव में एफबीआई रिपोर्ट ही वेदम की दोषसिद्धि में अहम भूमिका निभा रही थी। अगस्त में, अदालत ने दोषसिद्धि को रद कर दिया।

वेदम की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई तकनीकी रूप से वेदम अब एक आजाद शख्स थे लेकिन जब उसकी बहन उन्हें 3 अक्टूबर को घर लाने की तैयारी कर रही थी, वेदम को ड्रग्स मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण जारी 1999 के निर्वासन आदेश के तहत संघीय हिरासत में ले लिया गया।

फिलहाल, वेदम मध्य पेंसिल्वेनिया स्थित 1,800 बिस्तरों वाले अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन केंद्र में हैं। इस हिरासत केंद्र का एक छोटा सा फायदा यह है कि अब वह जेल में रहने के मुकाबले अपने परिवार से ज्यादा बात कर पा रहे हैं।