Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    US News: न्यूयॉर्क सिटी में गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा गया सड़क का नाम, भारत बोला- यह गौरव का क्षण

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:16 AM (IST)

    दीपावली के अवसर पर यहां की एक सड़क को सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सिख संगत के लिए ये गौरव का क्षण है। गुरु धार्मिक स्वतंत्रता के प्रतीक और मानवाधिकारों के रक्षक हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    न्यूयॉर्क सिटी में गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा गया सड़क का नाम

    आईएएनएस, न्यूयॉर्क। दीपावली के अवसर पर यहां की एक सड़क को सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सिख संगत के लिए ये गौरव का क्षण है। गुरु धार्मिक स्वतंत्रता के प्रतीक और मानवाधिकारों के रक्षक हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर बिताए गए कार्यकाल का स्मरण करते हुए पुरी ने लिखा कि यह उचित सम्मान रिचमंड हिल में सिख समुदाय के महत्व को उजागर करता है और न्यूयार्क शहर के सांस्कृतिक ताने-बाने में सिख विरासत के योगदान को मान्यता देता है।

    इस प्रस्ताव को आगे बढ़ानेवाली शहर की परिषद सदस्य लिन शुलमैन ने कहा कि यह ''9वें सिख गुरु के बलिदान, करुणा और न्याय के प्रति अटूट रुख की विरासत'' को मान्यता देता है।

    ईस्ट कोस्ट सिख कम्युनिटी के नेता सुखजिंदर सिंह निज्जर ने सिख विरासत को बढ़ावा देने के स्थानीय सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। सड़क का यह हिस्सा शहर के क्वींस बरो के रिचमंड हिल खंड में गुरुद्वारा माखन शाह लुबाना तक जाती है।

    यूएस ईस्ट कोस्ट में स्थित ये गुरुद्वारा सिख कल्चरल सोसाइटी की तरफ से बनवाए गए गुरुद्वारों मे से एक है। इसे 1972 में एक चर्च से गुरुद्वारा में बदला गया था। 2002 में आग लगने से नष्ट हो जाने के बाद, इसे भव्यता के साथ पुनर्निर्मित किया गया, जिससे यह पूर्वी अमेरिका का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बन गया।