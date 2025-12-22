Language
    IIT से पढ़े और अमेजन में दो दशक तक किया काम, कौन हैं आनंद वरदराजन, जिन्हें स्टारबक्स ने सौंपी अहम जिम्मेदारी

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:56 AM (IST)

    आनंद वरदराजन, जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की और अमेज़ॅन में दो दशक तक काम किया, अब स्टारबक्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनकी नियुक्ति से कंपनी क ...और पढ़ें

    आनंद वरदराजन को स्टारबक्स ने सौंपी अहम जिम्मेदारी। (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्टारबक्स ने भारतीय मूल के टेक्नोलॉजी एग्जीक्यिूटिव आनंद वरदराजन को अपना नया एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) नियुक्त किया है। आनंद वरदराजन ने करीब दो दशक से अधिक समय तक अमेजन में काम किया है।

    स्टारबक्स की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, वरदराजन अगले साल 19 जनवरी को कंपनी की एग्जीक्यूटिव लीडरशीप टीम में शामिल होंगे और सीधे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ब्रायन निकोल को रिपोर्ट करेंगे। बताया गया है कि उन्होंने डेब हॉल लेफेवरे की जगह ली है, जो सितंबर में रिटायर हो गई थीं।

    वरदराजन ने 19 साल किया है अमेजन में काम

    रिपोर्ट्स के अनुसार, आनंद वरदराजन ने करीब 19 साल तक अमेजम में बड़े पैमान पर स्टमर-फोकस्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने में बिताए। हाल के दिनों से वह इसके वर्ल्डवाइड ग्रोसरी स्टोर्स बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन की देखरेख कर रहे थे। बता दें कि अमेजन से पहले उन्होंने ओरेकल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर और कई स्टार्टअप्स में काम किया था।

    स्टारबक्स की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वरदराजन सुरक्षित, भरोसेमंद सिस्टम डेवलप करने और ऑपरेशनल एक्सीलेंस को सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी को स्केल करने में गहरा अनुभव रखते हैं, साथ ही कस्टमर्स को केंद्र में रखते हैं।

    IIT से की है पढ़ाई

    उन्होंने इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉडी से पढ़ाई की है। इसके अलावा वरदराजन के पास पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया है।

    स्टारबक्स का कहना है कि वरदराजन की नियुक्ति से उसकी टेक्नोलॉजी पहलों में तेज़ी आने और उसके ग्लोबल बिज़नेस में डिजिटल क्षमताओं को मज़बूत होने की उम्मीद है। 