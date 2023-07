'ब्रह्मांड में गूंजती रहती है हमेशा एक ध्वनी', सच साबित हुई आइंस्टीन की भविष्यवाणी

अंतरिक्ष वैज्ञानिकों (Space Scientists) ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों को लेकर बड़ी सफलता हासिल की है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के एक अंतरराष्ट्रीय संघ ने ब्रह्मांड में गूंजती गुरुत्वाकर्षण तरंगों की धीमी आवाज का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ब्रह्मांड में हमेशा एक ध्वनी गूंजती रहती है। बता दें कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सौ साल पहले इसको लेकर भविष्यवाणी की थी।

'ब्रह्मांड में गूंजती रहती है हमेशा एक ध्वनी'

