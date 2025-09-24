सौर तूफानों पर नजर रखने के लिए तीन उपग्रह लॉन्च, NASA ने किया बड़ा कारनामा

बुधवार को सौर तूफानों पर बेहतर नज़र रखने के लिए तीन उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। ये केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स रॉकेट से लॉन्च किए गए। नासा का आइमैप हेलियोस्फीयर की जांच करेगा और आर्टेमिस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सौर तूफानों की सूचना देगा। नासा का कैरुथर्स जियो कोरोना आब्जर्वेटरी पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल पर नज़र रखेगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सौर तूफानों पर और बेहतर तरीके से नजर रखने के लिए बुधवार को तीन उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। ये कैनेडी स्पेस सेंटर से एक ही स्पेसएक्स राकेट से लांच किए गए। उनका लक्ष्य पृथ्वी से 16 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा करने वाले एक निगरानी केंद्र पर पहुंचना है।

प्रत्येक का अलग मिशन है। नासा का इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलेरेशन प्रोब (आइमैप) सौर मंडल के चारों ओर हेलियोस्फीयर की बाहरी सीमाओं की जांच करेगा। यह आर्टेमिस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सौर तूफानों की अग्रिम सूचना प्रदान करने में भी सक्षम होगा।