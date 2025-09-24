Language
    सौर तूफानों पर नजर रखने के लिए तीन उपग्रह लॉन्च, NASA ने किया बड़ा कारनामा

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    बुधवार को सौर तूफानों पर बेहतर नज़र रखने के लिए तीन उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। ये केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स रॉकेट से लॉन्च किए गए। नासा का आइमैप हेलियोस्फीयर की जांच करेगा और आर्टेमिस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सौर तूफानों की सूचना देगा। नासा का कैरुथर्स जियो कोरोना आब्जर्वेटरी पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल पर नज़र रखेगा।

    सौर तूफानों पर नजर रखने के लिए तीन उपग्रह लॉन्च (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सौर तूफानों पर और बेहतर तरीके से नजर रखने के लिए बुधवार को तीन उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। ये कैनेडी स्पेस सेंटर से एक ही स्पेसएक्स राकेट से लांच किए गए। उनका लक्ष्य पृथ्वी से 16 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा करने वाले एक निगरानी केंद्र पर पहुंचना है।

    प्रत्येक का अलग मिशन है। नासा का इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलेरेशन प्रोब (आइमैप) सौर मंडल के चारों ओर हेलियोस्फीयर की बाहरी सीमाओं की जांच करेगा। यह आर्टेमिस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सौर तूफानों की अग्रिम सूचना प्रदान करने में भी सक्षम होगा।

    सूर्य की गतिविधियों पर रखेगा नजर

    नासा की छोटी कैरुथर्स जियो कोरोना आब्जर्वेटरी पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर नजर रखेगा। एनओएए का नवीनतम स्पेस वेदर आब्जर्वेटरी को पूर्णकालिक, चौबीसों घंटे पूर्वानुमान सेवा में शामिल किया जाएगा।

    यह सूर्य की गतिविधियों पर नजर रखेगा और सौर तूफानों का पता लगाएगा ताकि पृथ्वी को खतरनाक ज्वालाओं से सुरक्षित रखने में मदद मिल सके। विज्ञानियों ने कहा कि ये नए अंतरिक्ष मौसम मिशन पूर्वानुमान को बेहतर बनाएंगे और प्रमुख सौर गतिविधि होने पर महत्वपूर्ण अलर्ट प्रदान करेंगे।