भारतीय मूल के सिंह स्वर्णजीत ने रचा इतिहास, नार्विच शहर के पहले सिख मेयर बने चुने गए
भारतीय मूल के डेमोक्रेट व्यवसायी सिंह स्वर्णजीत कनेक्टिकट के नार्विच शहर के मेयर चुने गए हैं। इस तरह वे राज्य के इतिहास में पहले सिख मेयर बन गए हैं। स्वर्णजीत को 3,978 वोट (57.25 प्रतिशत) मिले, जबकि रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी स्टेसी गोल्ड को 2,828 वोट (40.7 प्रतिशत) मिले। स्वर्णजीत ने नार्विच को एक ऐसा शहर बताया जिसने उनके परिवार को खुले दिल से गले लगाया है।
स्वर्णजीत ने नार्विच को एक ऐसा शहर बताया जिसने उनके परिवार को खुले दिल से गले लगाया है।वे 2007 में वे अमेरिका पहुंचे। स्वर्णजीत एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं और नार्विच में एक गैस स्टेशन के मालिक हैं।
सिंह का गहरा विश्वास है कि उन्हें अपने देश को कुछ वापस देना चाहिए। मेयर चुनाव जीतने से पहले स्वर्णजीत नगर परिषद के सदस्य रहे और नार्विच शिक्षा बोर्ड, नगर योजना आयोग, अंतर्देशीय आर्द्रभूमि आयोग, नार्विच क्षेत्र पादरी संघ और नार्विच सामुदायिक विकास निगम के निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं।
स्वर्णजीत उन भारतीय मूल के उम्मीदवारों में शामिल हैं, जिन्होंने चार नवंबर के चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इनमें सबसे प्रमुख हैं न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी, वर्जीनिया के नवनिर्वाचित लेफ्टिनेंट गवर्नर गजाला हाशमी, ओहियो के नवनिर्वाचित मेयर आफताब पुरवाल और होबोकेन के पूर्व मेयर रवि भल्ला, जो न्यू जर्सी स्टेट एसेंबली के लिए चुने गए हैं।
