अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, दो नेशनल गार्ड घायल, ट्रंप ने वाशिंगटन में 500 जवानों को भेजने का दिया आदेश

एएफपी, वाशिंगटन। अमेरिका में गोलीबारी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब वाशिंगटन में तैनात वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के दो सदस्यों को बुधवार को व्हाइट हाउस से कुछ ही ब्लॉक की दूरी गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में कम से कम तीन लोग घायल हुए, जिनमें दो नेशनल गार्ड सदस्य भी शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सहायक प्रमुख जेफ कैरोल ने बताया कि नेशनल गार्ड के जवान गश्त पर थे, तभी हमलावर एक कोने से आया और उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। गोलीबारी के बाद अन्य गार्ड सदस्यों ने संदिग्ध को घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है।

एफबीआई निदेशक काश पटेल और वाशिंगटन की मेयर म्यूरियल बोसर ने कहा कि गार्ड के सदस्यों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने बताया कि कम से कम एक सैनिक ने हमलावर के साथ गोलीबारी की। अधिकारी ने बताया कि जांचकर्ता बंदूकधारी के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी पता लगा रहे हैं कि क्या संदिग्ध किसी खास वजह से सैनिकों को निशाना बना रहा था।

घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में, पहले बचावकर्मियों को एक सैनिक को सीपीआर देने की कोशिश करते और दूसरे को कांच से ढके फुटपाथ पर उपचार देते हुए दिखाया गया। कुछ कदम दूर, अन्य अधिकारी जमीन पर पड़े एक व्यक्ति को संभालते हुए देखे जा सकते हैं।

ट्रंप प्रशासन ने तुरंत 500 और नेशनल गार्ड को वाशिंगटन भेजने का आदेश दिया गोलीबारी के बाद ट्रंप प्रशासन ने तुरंत 500 और नेशनल गार्ड सदस्यों को वाशिंगटन भेजने का आदेश दिया। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे अतिरिक्त सैनिक भेजने का अनुरोध किया था। सरकार के नवीनतम अपडेट के अनुसार, वर्तमान में शहर में कार्यरत संयुक्त कार्य बल में 2,188 सैनिक तैनात हैं।