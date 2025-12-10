अमेरिका की केंटकी स्टेट यूनिवर्सिटी में गोलीबारी, एक की मौत; संदिग्ध गिरफ्तार

एपी, वाशिंगटन। अमेरिका में गोलीबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को केंटकी स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया, तथा एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। राज्य की राजधानी फ्रैंकफोर्ट में पुलिस ने बताया कि परिसर को बंद कर दिया गया है।

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि गोलीबारी कहां हुई। कैंपस पुलिस और स्कूल अधिकारियों ने संदेशों का तुरंत जवाब नहीं दिया। गवर्नर कार्यालय ने गोलीबारी की घटना की पुष्टि की है। फ्रैंकफोर्ट पुलिस ने कहा कि उसने एक सक्रिय हमलावर से जुड़ी एक घटना पर कार्रवाई की और परिसर को सुरक्षित कर लिया गया है। अधिकारियों ने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानकारी जारी करने की योजना बनाई है।

गवर्नर एंडी बेशियर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जैसे ही और जानकारी उपलब्ध होगी, हम उसे साझा करेंगे। कानून प्रवर्तन अधिकारी घटनास्थल पर हैं और एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए, प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें।