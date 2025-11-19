Language
    'भारत ने मेरी मां की जान बचाई...' शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने PM मोदी का जताया आभार, कह दी ये बड़ी बात

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने कहा कि 2024 में भारत ने उनकी मां की जान बचाई, जिसके लिए वे पीएम मोदी के आभारी हैं। उन्होंने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को अवैध बताया, क्योंकि उन पर लगे आरोपों की सुनवाई में न्याय के नियमों का पालन नहीं किया गया। सजीब ने बांग्लादेश में लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों पर भी चिंता जताई।

    भारत ने शेख हसीना की जान बचाई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पुत्र सजीब वाजेद ने कहा है कि 2024 में उनकी मां का जीवन भारत ने बचाया था और इसके लिए वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आभारी हैं। उन्होंने भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की मांग को अवैध करार दिया।

    बांग्लादेश के क्राइम ट्रिब्यूनल ने सत्ताकाल में किए अपराधों के लिए शेख हसीना को हाल ही में मौत की सजा देने का आदेश दिया है और वहां की अंतरिम सरकार ने इसी आलोक में हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग की है। हसीना पांच अगस्त, 2024 से भारत में शरण लिए हुए हैं।

    सजीब ने कहा, शेख हसीना पर लगे आरोपों की ट्रिब्यूनल में सुनवाई के दौरान न्याय व्यवस्था के किसी भी नियम का पालन नहीं हुआ। सुनवाई से पहले 17 न्यायाधीशों को संसद से अनुमति के बगैर अवैध तरीके से बर्खास्त कर दिया गया और बचाव के लिए नियुक्त वकीलों को न्यायालय में उपस्थित होने से रोक दिया गया।

    जब किसी आरोपित के मामले को नियमों को धता बताकर नियुक्त न्यायाधीशों ने सुना और एकतरफा फैसला सुना दिया तो दोषी ठहराए गए व्यक्ति के प्रत्यर्पण का कोई आधार नहीं बनता। यही बात शेख हसीना के मामले में लागू होती है। उन्हें पहले साजिश के तहत सत्ता से हटाया गया और उसके बाद उन्हें भेदभावपूर्ण तरीके से दोषी ठहराकर मौत की सजा दी गई।

    सजीब वाजेद ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया

    सजीब ने विश्वास जताया कि भारत सरकार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को अस्वीकार कर देगी। सजीब वाजेद ने कहा, पाकिस्तान का आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा अब बांग्लादेश में बिना रोक-टोक काम कर रहा है और वहां पर आतंकियों की भर्ती कर रहा है।

    पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ वहां पर हथियार भेज रही है। इसलिए आने वाले समय में भारत से लगने वाली बांग्लादेश की सीमा पर भी आतंकी घटनाएं होने की आशंका है। बांग्लादेश की बदल रही स्थिति से निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी भी चिंतित होंगे।

    (न्यूज एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)