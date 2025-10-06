Language
    न्यूयॉर्क में सेक्स ट्रैफिकिंग केस: जॉर्ज सोरोस का पुराना सहायक गिरफ्तार, महिलाओं के शोषण का बड़ा खुलासा

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:45 PM (IST)

    जॉर्ज सोरोस का पुराना सहायक गिरफ्तार (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूयॉर्क सिटी के पूर्व फाइनेंसर हॉवर्ड रुबिन जो कभी अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस के लिए पैसे संभालते थे, उनको गंभीर यौन तस्करी (Sex Trafficking) के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, रुबिन पर आरोप है कि उन्होंने सालों तक महिलाओं को फंसाकर उन्हें व्यावसायिक यौन कृत्यों के लिए मजबूर किया। इनमें कुछ पूर्व प्लेबॉय मॉडल्स भी शामिल थीं। जांच में खुलासा हुआ है कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में रुबिन ने एक पेंटहाउस को 'सेक्स डंजन' में बदल दिया था, जहां ये घटनाएं होती थी।

    कहां से आते थे पैसे?

    एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, रुबिन की पूर्व निजी सहायक जेनिफर पॉवर्स को भी आरोपों में शामिल किया गया है। प्रॉसिक्यूटर का कहना है कि दोनों ने 2009 से 2019 तक महिलाओं को भर्ती किया और उन्हें 'BDSM' में शामिल किया।

    रुबिन और पॉवर्स ने इस नेटवर्क को चलाने में करीब 1 मिलियन डॉलर (लगभग 8.5 करोड़ रुपये) खर्च किए। 2011 तक अधिकतर मुलाकातें न्यूयॉर्क में ही होती थी। पॉवर्स पर आरोप है कि उन्होंने महिलाओं की यात्रा, होटल और गोपनीयता समझौते की व्यवस्था की। वह BDSM उपकरण खरीदती थीं और महिलाओं को रुबिन के पैसों से भुगतान करती थीं।

    2011 में रुबिन ने सेंट्रल पार्क के पास एक 18 हजार डॉलर प्रति माह किराए वाला पेंटहाउस लिया था। जांचकर्ताओं के अनुसार, उसे उन्होंने पूरी तरह साउंडप्रूफ सेक्स डंजन में बदल दिया था। कमरे की दीवारें लाल रंग की थी और अंदर जंजीर, रस्सियां, धातु के हुक, मुखौटे और विद्युत झटके देने वाले उपकरण लगे थे।

    पीड़िता को करानी पड़ी थी सर्जरी

    यहां तक कि एक 'St. Andrew's Cross' और बिस्तर पर लगाई गई बेल्टें भी थीं। अधिकारियों के मुताबिक, महिलाओं को निर्दयतापूर्वक पीटा गया, यातनाएं दी गईं और यहां तक कि इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। पॉवर्स के एक ईमेल में लिखा था, "मैंने क्रॉस और बिस्तर के चारों कोनों पर जंजीरे लगा दी हैं...ताकि किसी को आसानी से जकड़ा जा सके।"

    एक पीड़िता को कथित हमले के बाद सर्जरी करानी पड़ी, क्योंकि उसके शरीर में चोटें गंभीर थी। कई महिलाओं को सप्ताहों तक सूजन, दर्द और निशान झेलने पड़े। पॉवर्स उन्हें कहती थी कि बर्फ लगाओ या क्रीम लगाकर ठीक हो जाओ और रुबिन की हरकतों को शराब का असर बता देती थी।

    क्या-क्या लगे आरोप?

    जांच के अनुसार, दोनों आरोपियोंने महिलाओं को सोशल मीडिया, मॉडलिंग वेबसाइटों और हाई-एंड सेक्स नेटवर्क्स से चुना। उन्हें यह नहीं बताया गया कि उनके साथ हिंसा और जबरदस्ती होगी। कई बार रुबिन महिलाओं द्वारा बोले गए सेफ वर्ड को नजरअंदाज कर देता था। कुछ महिलाएं तो बेहोश या बंधी होने के कारण विरोध भी नहीं कर पाती थी।

    रुबिन और पॉवर्स पर लगे आरोप संघीय सेक्स ट्रैफिकिंग कानूनों के तहत गंभीर हैं। रुबिन को बिना जमानत के हिरासत में रखा गया है, जबकि पॉवर्स ने 850,000 की जमानत पर अस्थायी राहत पाई है। अगर दोषी पाए गए तो दोनों को कम से कम 15 साल की सजा और आजीवन कारावास तक का सामना करना पड़ सकता है।

