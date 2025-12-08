अमेरिका में आगजनी की घटना में दूसरे भारतीय की भी मौत, दूतावास ने कहा- हम परिवार की हरसंभव मदद में लगे

Language
    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:05 AM (IST)

    अमेरिका में आगजनी की एक दुखद घटना में एक और भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है औ ...और पढ़ें

    अमेरिका में आगजनी की घटना में दूसरे भारतीय की भी मौत। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के अल्बानी में एक घर में आग लगने से गंभीर रूप से घायल हुए एक अन्य भारतीय नागरिक की मौत हो गई। सहजा रेड्डी उदुमाला की मृत्यु के एक दिन बाद शनिवार को अन्वेश सरपेल्ली की भी मौत हो गई, जो इसी घटना में गंभीर रूप से झुलस गए थे।

    न्यूयार्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने शनिवार को कहा, ''हमें भारतीय नागरिक अन्वेश सरपेल्ली के असामयिक निधन पर गहरा दुख है, जिन्होंने अल्बानी में एक घर में आग लगने की घटना में जान गंवा दी। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं।''

    परिवार को हर संभव मदद पहुंचा रहा दूतावास

    दूतावास उनके परिवार के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है।उदुमाला और सरपेल्ली उन चार लोगों में शामिल थे जो चार दिसंबर को पुलिस और दमकलकर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने के दौरान क्वेल स्ट्रीट के पास एक घर के अंदर पाए गए थे।

    पीड़ितों का घटनास्थल पर ही इलाज किया गया और फिर अल्बानी मेडिकल सेंटर अस्पताल ले जाया गया। दोनों को बाद में वेस्टचेस्टर मेडिकल बर्न सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया था।