अमेरिका में आगजनी की घटना में दूसरे भारतीय की भी मौत, दूतावास ने कहा- हम परिवार की हरसंभव मदद में लगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के अल्बानी में एक घर में आग लगने से गंभीर रूप से घायल हुए एक अन्य भारतीय नागरिक की मौत हो गई। सहजा रेड्डी उदुमाला की मृत्यु के एक दिन बाद शनिवार को अन्वेश सरपेल्ली की भी मौत हो गई, जो इसी घटना में गंभीर रूप से झुलस गए थे।

न्यूयार्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने शनिवार को कहा, ''हमें भारतीय नागरिक अन्वेश सरपेल्ली के असामयिक निधन पर गहरा दुख है, जिन्होंने अल्बानी में एक घर में आग लगने की घटना में जान गंवा दी। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं।''

परिवार को हर संभव मदद पहुंचा रहा दूतावास दूतावास उनके परिवार के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है।उदुमाला और सरपेल्ली उन चार लोगों में शामिल थे जो चार दिसंबर को पुलिस और दमकलकर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने के दौरान क्वेल स्ट्रीट के पास एक घर के अंदर पाए गए थे।