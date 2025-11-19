सऊदी क्राउन प्रिंस के अमेरिकी दौरे को लेकर क्यों मचा हंगामा? जानिए 9/11 से इसका क्या है कनेक्शन
सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अमेरिकी यात्रा के दौरान 9/11 पीड़ितों के परिवारों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रिंस ने 9/11 हमलों को अमेरिका-सऊदी संबंधों को तोड़ने की ओसामा बिन लादेन की साजिश बताया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। व्हाइट हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पर गहमागहमी मची है। जब वे ओवल ऑफिस में थे तो बाहर 9/11 हमलों में मारे गए लोगों के परिवार वाले गुस्से में चीख रहे थे।
इस हादसे के 23 साल बाद भी लोगों के मन में घाव आज भी ताजा हैं। पीड़ितों के परिजन प्रिंस की मौजूदगी से आगबबूला हैं और जवाबदेही मांग रहे हैं, जबकि सलमान ने दावा किया कि 9/11 हमले असल में अमेरिका-सऊदी रिश्ते को तोड़ने की ओसामा बिन लादेन की साजिश थे।
प्रिंस का यह बयान उस वक्त आया जब वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दोनों नेताओं ने सिविलियन न्यूक्लियर डील और F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री का ऐलान किया था। लेकिन रिपोर्टरों ने प्रिंस को 9/11 और पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या पर घेर लिया।
'लादेन ने सऊदी लोगों का इस्तेमाल किया'
मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कहा, "ओसामा बिन लादेन ने सऊदी लोगों का इस्तेमाल 9/11 हमलों में इसलिए किया था ताकि अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएं। उसका मकसद यही था। जो लोग आज भी इस हमले के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराते हैं, वो अनजाने में लादेन का काम पूरा कर रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "मेरी पत्नी और मेरा परिवार भी अमेरिका में रहते हैं, हमें उन परिवारों का दर्द महसूस होता है। लेकिन हमें हकीकत को देखना होगा। CIA के दस्तावेज भी यही कहते हैं कि लादेन जानबूझकर सऊदी नागरिकों का इस्तेमाल कर रहा था ताकि दोनों देश एक-दूसरे से दूर हो जाएं। मजबूत अमेरिका-सऊदी रिश्ता आतंकवाद और चरमपंथ के लिए खतरा है, लादेन यह बात अच्छी तरह जानता था।"
'ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे'
प्रिंस सलमान ने भरोसा दिलाया कि सऊदी अरब अब हर संभव कोशिश कर रहा है कि ऐसा कोई हादसा दोबारा न हो। उन्होंने कहा, "हम नहीं चाहते कि लादेन की मंशा पूरी हो। हम दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं।"
इस दौरान बाहर प्रदर्शन कर रहे 9/11 पीड़ितों के परिवार वाले नारे लगा रहे थे। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था, 'न्याय चाहिए', 'सऊदी जवाब दे'। कई परिवारों का मानना है कि सऊदी अरब ने हमलों में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी और आज तक पूरी सच्चाई नहीं बताई गई है।
पत्रकार खशोगी हत्या पर भी उठे सवाल
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का मुद्दा भी उठा। 2018 में सऊदी दूतावास में खशोगी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कहा था कि इस हत्या के पीछे खुद क्राउन प्रिंस का हाथ था। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान ने हमेशा इस आरोप को खारिज किया है।
इस बार भी उन्होंने कोई नया बयान नहीं दिया और सिर्फ इतना कहा कि पुरानी बातों में न उलझकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन पीड़ित परिवार और मानवाधिकार संगठन अभी भी उनसे सीधा जवाब मांग रहे हैं।
