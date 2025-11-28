'OpenAI 2030 तक लाभ में नहीं रहेगी', एचएसबीसी की भविष्यवाणी को सैम ऑल्टमैन ने किया खारिज

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:14 AM (IST)

    एचएसबीसी की भविष्यवाणी को सैम ऑल्टमैन ने किया खारिज (फोटो- रॉयटर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ओपनएआई को लेकर अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि इसके संचालन में काफी भारी भरकम खर्च किया जाता है। इसी बात को लेकर ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को काफी ट्रोल भी किया जाता है। वहीं, ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने चैटजीपीटी की भारी परिचालन लागत की चिंताओं को खारिज कर दिया है उन्होंने निराश होते हुए कहा कि अब बस बहुत हुआ।

    सैम ऑल्टमैन लोगों की ओपनएआई के भारी-भरकम खर्च को लेकर लोगों की चिंता से तंग आ चुके हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट पर जब उनसे इस भारी-भरकम खर्च के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने एक संक्षिप्त, निराशाजनक जवाब दिया- बस, बहुत हो गया।

    एआई के तेजी से बढ़ते प्रभाव के बावजूद, एचएसबीसी का अनुमान है कि ओपनएआई 2030 तक लाभ में नहीं रहेगी, और अकेले कंप्यूटिंग पावर के लिए उसे 207 अरब डॉलर के वित्तपोषण की कमी का सामना करना पड़ेगा। अनुमानित राजस्व वृद्धि और ग्राहकों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, कंपनी को पर्याप्त नई पूंजी की आवश्यकता होगी।

    अब, निवेश बैंक एचएसबीसी ने भविष्यवाणी की है कि, हालांकि एआई एक प्रमुख चलन है, फिर भी उसके शोध से संकेत मिलता है कि ओपनएआई 2030 में भी लाभ नहीं कमा पाएगा

    जब निवेशक ब्रैड गेर्स्टनर ने महीने की शुरुआत में एक पॉडकास्ट पर ओपनएआई के खर्च पर सवाल उठाया, तो ऑल्टमैन सीधे कंपनी के बचाव में उतर आए। उन्होंने जवाब दिया, "ब्रैड, अगर आप अपने शेयर बेचना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक खरीदार ढूंढ लूंगा। बस, बस, बहुत हो गया।

    ऑल्टमैन ने पॉडकास्ट पर कहा कि मुझे लगता है कि बहुत से लोग ओपनएआई के शेयर खरीदना पसंद करेंगे। मुझे लगता है कि जो लोग हमारे कंप्यूटर या किसी भी चीज के बारे में बहुत चिंता से बात करते हैं, वे शेयर खरीदने के लिए उत्साहित होंगे । माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, सत्य नडेला , जो एआई कंपनी के सबसे प्रमुख साझेदार और इसमें एक प्रमुख निवेशक हैं, वह भी पॉडकास्ट पर थे।

    चैटजीपीटी के उपयोगकर्ताओं की संख्या में हाल के हफ़्तों में तेजी देखी गई है, खासकर घिबली-शैली की एआई कला के चलन के वायरल होने के बाद। इस साल पहली बार औसत साप्ताहिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या 15 करोड़ के पार पहुंच गई।