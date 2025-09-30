Language
    पटरी पर लौट रहे भारत-कनाडा के रिश्ते! जयशंकर ने की अनिता आनंद से मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई बात

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:00 AM (IST)

    विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद से मुलाकात की और उच्चायुक्तों की नियुक्ति को भारत-कनाडा संबंधों को सुधारने के लिए स्वागत योग्य कदम बताया। जयशंकर ने संबंधों के पुनर्निर्माण पर चर्चा की और अनिता आनंद को भारत आने का निमंत्रण दिया। भारत ने दिनेश पटनायक को कनाडा में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है।

    विदेश मंत्री एस. जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद से मुलाकात की। उन्होंने दिल्ली और ओटावा द्वारा उच्चायुक्तों की नियुक्ति को दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए ''स्वागत'' योग्य कदम बताया।

    जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, न्यूयार्क में कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद के साथ अच्छी बैठक हुई। उच्चायुक्तों की नियुक्ति का स्वागत है क्योंकि हम संबंधों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। इस संबंध में आगे के कदमों पर चर्चा की। भारत में मंत्री अनिता आनंद का स्वागत करने की प्रतीक्षा है।

    कनाडा के साथ रिश्तों में हो रहा सुधार

    अगस्त में भारत ने घोषणा की थी कि दिनेश पटनायक को कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। पिछले सप्ताह पटनायक ने कनाडा की गवर्नर जनरल मैरी सिमोन को अपने पत्र प्रस्तुत किए।

    पिछले महीने की नियुक्त किए गए उच्चायुक्त

    पिछले महीने, भारत और कनाडा ने एक-दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्त नियुक्त किए थे। गौरतलब है कि संबंधों में तनाव के बाद पिछले साल भारत ने अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया था। भारत ने कनाडाई राजनयिकों को भी निष्कासित किया था।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

