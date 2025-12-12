वर्ल्ड वॉर-3 की वजह बनेगा रूस-यूक्रेन युद्ध? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि रूस-यूक्रेन युद्ध 'थर्ड वर्ल्ड वॉर' में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने युद्ध में 25 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर सैनिक थे।

ट्रंप ने कहा कि वह युद्ध को तुरंत खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के पीछे हटने से वह निराश हैं। दुश्मनी को तुरंत खत्म करने की अपनी कोशिश को दोहराते हुए, उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूं कि हत्याएं रुकें। पिछले महीने 25,000 सैनिक मारे गए। मैं इसे रुकते हुए देखना चाहूंगा। और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं।"

ट्रंप ने दी थर्ड-वर्ल्ड वॉर की चेतावनी उन्होंने आगे कहा, "इस तरह की चीजों का नतीजा थर्ड-वर्ल्ड वॉर होता है। और मैंने यह उस दिन कहा था। मैंने कहा, हर कोई ऐसे ही खेल खेलता रहता है। हम थर्ड वर्ल्ड वॉर में पहुंच जाएंगे और हम ऐसा होते नहीं देखना चाहते।"

बहुत फ्रस्ट्रेट हैं ट्रंप- कैरोलिन लेविट इससे पहले, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी कहा था कि प्रेसिडेंट मॉस्को और कीव दोनों से युद्धविराम की धीमी तरक्की को लेकर बहुत ज्यादा निराश हैं और सिर्फ मिलने के लिए मीटिंग करने को तैयार नहीं हैं।

लेविट ने कहा कि ट्रंप "ऐसी मीटिंग से थक चुके हैं जिनसे कुछ हासिल नहीं होता" और वे नतीजे चाहते हैं, बातें नहीं, क्योंकि US चार साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए मुख्य मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है।

उन्होंने कहा, "प्रेसिडेंट इस जंग के दोनों पक्षों से बहुत फ्रस्ट्रेट हैं। वह सिर्फ मीटिंग के लिए मीटिंग से तंग आ चुके हैं। वह और बात नहीं करना चाहते। वह एक्शन चाहते हैं। वह चाहते हैं कि यह जंग खत्म हो जाए।"

यूक्रेन को US की मदद का ऑफर ट्रंप ने यह भी कहा है कि US रूस के साथ जंग खत्म करने के लिए एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट के हिस्से के तौर पर यूक्रेन को मदद देने को तैयार होगा। फिर भी, उन्होंने इस बात पर निराशा जताई कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी शांति प्लान पर आसानी से साइन नहीं किया, जिससे कीव में अधिकारियों पर दबाव बढ़ गया, जिन्होंने पहले के US प्रपोजल को वापस धकेल दिया था, जिसे मॉस्को के लिए बहुत ज्यादा अकोमोडेटिंग माना जा रहा था।