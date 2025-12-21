Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूस के पास यूक्रेन पर कब्जा करने की क्षमता भी नहीं, यूरोप पर आक्रमण तो दूर की बात : गबार्ड

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    तुलसी गबार्ड ने कहा कि रूस के पास यूक्रेन पर कब्जा करने की क्षमता नहीं है, यूरोप पर आक्रमण तो दूर की बात है। उन्होंने रूस की सैन्य क्षमता और अंतर्राष् ...और पढ़ें

    Hero Image

    तुलसी गबार्ड । (फाइल)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने इस दावे को खारिज कर दिया कि रूस यूरोप पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि रूस के पास यूक्रेन को जीतने और उस पर कब्जा करने की क्षमता भी नहीं है, यूरोप पर आक्रमण करने और उस पर कब्जा करने की तो बात ही छोड़ दें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के दावे युद्ध समर्थक नीतियों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने डीप स्टेट और पश्चिमी मीडिया के कुछ वर्गों पर शांति प्रयासों को विफल करने के लिए डरावने बयानबाजी करने का आरोप लगाया। गबार्ड ने डीप स्टेट और उनकी समर्थक मीडिया पर यूक्रेन और यूरोप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा शांति लाने के प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाया।

    उन्होंने कहा कि ये समूह झूठा दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी खुफिया समुदाय यूरोपीय संघ और नाटो के इस विचार का समर्थन करता है कि रूस का उद्देश्य यूरोप पर आक्रमण करना और उस पर कब्जा करना है। दरअसल, रॉयटर के अनुसार, अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों में लगातार चेतावनी दी जा रही है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने और यूरोप के उन हिस्सों को वापस पाने के अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा है जो पूर्व सोवियत साम्राज्य का हिस्सा थे। सबसे हालिया रिपोर्ट सितंबर के अंत की है।

    खुफिया जानकारी रूसी नेता के इस दावे का भी खंडन करती है कि वह यूरोप के लिए खतरा नहीं है। हालांकि, पुतिन ने इस सप्ताह यूरोपीय संघ के देशों पर हमले की रूसी योजनाओं के दावों को झूठ और बकवास बताते हुए खारिज कर दिया था और पश्चिमी राजनेताओं पर सैन्य खर्च बढ़ाने को उचित ठहराने के लिए भय का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

    यूक्रेन पर आगे की बातचीत के लिए रूसी अधिकारी फ्लोरिडा में मिले

    रॉयटर के अनुसार, अमेरिकी वार्ताकारों ने शनिवार को फ्लोरिडा में रूसी अधिकारियों से मुलाकात की। यह यूक्रेन में रूस के युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से चल रही नवीनतम वार्ता थी। रूसी राष्ट्रपति के विशेष दूत किरिल दिमित्रीव ने अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से मुलाकात के बाद बताया कि बातचीत रचनात्मक रही और आगे भी जारी रहेगी।

    वहीं, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने फ्लोरिडा में पिछले सप्ताह अमेरिकी और यूक्रेनी टीमों के बीच हुई वार्ता के बाद यूरोपीय साझेदारों के साथ व्यापक परामर्श का आह्वान किया।

    (समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)