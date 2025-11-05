डेटिंग एप पर मिले, कॉफी हाउस में प्यार... ममदानी की जीत में पत्नी रामा ने कैसे पर्दे के पीछे से निभाया अहम रोल?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार का दिन न्यूयॉर्क शहर के लिए ऐतिहासिल साबित हुआ। यहां हुए मेयर चुनाव में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी को ऐतिहासिक जीत मिली।

इस जीत के साथ वो अमेरिका के सबसे बड़े शहर के सबसे युवा मेयर बने। उनकी इस जीत ने दुनियाभर का ध्यान अपनी ओर खींचा, वहीं उनकी पत्नी रामा दुवाजी ने पर्दे के पीछे रहकर एक बड़ी भूमिका निभाई।

ममदानी न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर

28 साल की दुवाजी ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहती हैं। वो एक आर्टिस्ट हैं और उन्हें डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के खास कैंपेन के साथ सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाए रखने का श्रेय दिया जाता है।

CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुवाजी डलास में पली-बढ़ी हैं और दुबई से उन्होंने अपनी पढाई पूरी की है। चार साल पहले वह न्यूयॉर्क आई और उन्होंने ममदानी के कैंपेन के लोगो और ओवरऑल एस्थेटिक को डिजाईन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिसमें बोल्ड पीले, नारंगी और नीले रंग की ब्रांडिंग भी शामिल है।