Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डेटिंग एप पर मिले, कॉफी हाउस में प्यार... ममदानी की जीत में पत्नी रामा ने कैसे पर्दे के पीछे से निभाया अहम रोल?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:54 PM (IST)

    ममदानी की राजनीतिक सफलता में उनकी पत्नी रमा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रामा ने पर्दे के पीछे रहकर ममदानी की चुनावी रणनीति में सक्रिय भूमिका निभाई, सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति को मजबूत किया और महिला मतदाताओं को एकजुट करने में मदद की। वे अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    ममदानी-दुवाजी की लव स्टोरी। इमेज सोर्स- AP

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार का दिन न्यूयॉर्क शहर के लिए ऐतिहासिल साबित हुआ। यहां हुए मेयर चुनाव में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी को ऐतिहासिक जीत मिली।

    इस जीत के साथ वो अमेरिका के सबसे बड़े शहर के सबसे युवा मेयर बने। उनकी इस जीत ने दुनियाभर का ध्यान अपनी ओर खींचा, वहीं उनकी पत्नी रामा दुवाजी ने पर्दे के पीछे रहकर एक बड़ी भूमिका निभाई।

    ममदानी न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर

    28 साल की दुवाजी ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहती हैं। वो एक आर्टिस्ट हैं और उन्हें डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के खास कैंपेन के साथ सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाए रखने का श्रेय दिया जाता है।

    CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुवाजी डलास में पली-बढ़ी हैं और दुबई से उन्होंने अपनी पढाई पूरी की है। चार साल पहले वह न्यूयॉर्क आई और उन्होंने ममदानी के कैंपेन के लोगो और ओवरऑल एस्थेटिक को डिजाईन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिसमें बोल्ड पीले, नारंगी और नीले रंग की ब्रांडिंग भी शामिल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पत्नी रामा ने निभाई अहम भूमिका

    दुवाजी चुनावी डिबेट्स और कैंपेन इवेंट्स से दूर रहीं और उन्होंने शायद ही कभी इस बारे में ऑनलाइन पोस्ट किया हो। चुनाव से जुड़ा उनका एकमात्र सोशल मीडिया पोस्ट जून में आया था, जब ममदानी की सरप्राइज़ प्राइमरी जीत के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, "इससे ज्यादा गर्व महसूस नहीं कर सकती।"

    मंगलवार को जब ममदानी ने अपना प्राइमरी वोट डाला तो दुवाजी उनके साथ थीं। CNN के अनुसार, उन्हें क्वींस के फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम में 10,000 से ज्यादा समर्थकों के बीच भी देखा गया। जब उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़ और सीनेटर बर्नी सैंडर्स के साथ अपनी आखिरी रैली स्पीच दी।

    कैसी शुरू हुई ममदानी-दुवाजी की लव स्टोरी?

    दुवाजी और ममदानी 2021 में डेटिंग ऐप 'हिंज' पर मिले थे। उनकी पहली डेट ब्रुकलिन के एक यमनी कैफे में हुई थी। ममदानी के मेयर कैंपेन शुरू करने से कुछ दिन पहले दोनों ने अक्टूबर 2024 में सगाई की थी। उन्होंने फरवरी में लोअर मैनहैटन में एक सिंपल कोर्टहाउस सेरेमनी में शादी की।