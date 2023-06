Modi Ji Thali: पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले लॉन्च हुई ये खास थाली, रखा गया अनोखा नाम

वाशिंगटन, एएनआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली राजकीय यात्रा पर 21 से 24 जून तक अमेरिका जाएंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई प्रकार के समझौते भी हो सकते हैं। हालांकि, पीएम मोदी इससे पहले सात बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी की अमेरिकी की आगामी राजकीय यात्रा से पहले न्यू जर्सी स्थित एक रेस्टोरेंट ने उनके नाम से थाली लॉन्च की है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रथम महिला जिल बाइडन की मेहमान बनने जाने से पीएम मोदी के नाम पर न्यू जर्सी स्थित एक रेस्टोरेंट ने थाली लॉन्च की है। रेस्टोरेंट के मालिक श्रीपद कुलकर्णी ने एक वीडियो में बताया कि पीएम मोदी की अमेरिका के आगामी यात्रा को देखते हुए उनके नाम से एक थाली लॉन्च की गई है, जिसका नाम 'मोदी जी थाली' रखा गया है।

#WATCH | A New Jersey-based restaurant launches 'Modi Ji' Thali for PM Narendra Modi's upcoming State Visit to the US. Restaurant owner Shripad Kulkarni gives details on the Thali. pic.twitter.com/XpOEtx9EDg