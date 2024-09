'मेरे लिए भारतीय देवता का मतलब है...' अमेरिका में भगवान को लेकर क्या बोल गए राहुल गांधी?

— ANI (@ANI) September 8, 2024

वहीं, राहुल गांधी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की। राहुल गांधी ने कहा, "हर बार जब आप कोई नई तकनीक लाते हैं, तो यह तर्क दिया जाता है कि यह नौकरियां छीनने वाली है। जब पहली बार कंप्यूटर आए, तो कहा गया कि यह नौकरियां छीनने वाली है। जब कैलकुलेटर पहली बार आए, तो भी यही बात कही गई, जो होता है वह यह है कि यह कुछ लोगों से नौकरियां छीनता है और फिर उन्हें दूसरे लोगों को सौंप देता है। मेरा यह मानना नहीं है कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन अलग-अलग तरह की नौकरियां पैदा होंगी और अलग-अलग तरह की प्रणालियों को कमोबेश लाभ होगा।

#WATCH | Dallas, Texas, USA: On Artificial Intelligence (AI), Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "Every time you get a new technology, the argument is made that it's going to take jobs away. When computers first came, it was said that it is going to take jobs away.… pic.twitter.com/ItXWhiqblt