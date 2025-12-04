'पुतिन खत्म करना चाहते हैं यूक्रेन के साथ युद्ध', डोनल्ड ट्रंप का बड़ा दावा
डोनल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, जिससे राजनीतिक विश्लेषकों के बीच अटकलें तेज हो गई हैं। ट्रंप क ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के यूक्रेन शांति प्रस्ताव पर रूस के राष्ट्रपति के साथ एक अच्छी बातचीत हुई है। ट्रंप ने दावा किया कि डेलीगेशन से बातचीत के दौरान पाया गया कि व्लादिमीर पुतिन भी युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं।
दरअसल, बुधवार को अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉक ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पांच घंटे लंबी बातचीत की। ध्यान देने वाली बात है कि दोनों दिग्गजों की बातचीत साल 2022 में शुरू हुए रूस-यूक्रेन विवाद को खत्म करने पर केंद्रित थी।
'पुतिन भी समाप्त करना चाहते हैं युद्ध'
अमेरिकी राष्ट्रपति ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पुतिन की कल जेरेड कुशनर और स्टीव व्हिटकॉफ के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई। उस मीटिंग से क्या निकला, मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि टैंगो के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। उन्होंने आगे कहा वह (पुतिन) युद्ध खत्म करना चाहेंगे, ऐसा उनका मानना था।
ट्रंप ने कहा- कुछ मुद्दे अनसुलझे
वहीं, केमलिन के सीनियर सलाहकार यूपी उशाकोव ने बुधवार को कहा कि यह मीटिंग लड़ाई शुरू होने के बाद से वाशिंगटन और मॉस्को के बीच सबसे बड़ी बातचीत में एक थी। वहीं, इलाके के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं हुआ है। ट्रंप ने कहा कि इस प्रतिनिधिमंडल ने समझौते के संभावित रास्तों पर विचार किया, लेकिन मुख्य विवाद अभी भी अनसुलझे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि वह यूक्रेन के मसले को हल करने के करीब हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अभी काफी काम किया जाना है।
