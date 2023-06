NATO में शामिल होने के लिए यूक्रेन का रास्ता आसान नहीं, राष्ट्रपति बाइडन बोले- सभी मानकों का रखना होगा ध्यान

वाशिंगटन, एएफपी। अमेरिका के वर्चस्व वाले उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) में यूक्रेन को शामिल होने का रास्ता अब और कठिन होता दिख रहा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार का विशेष व्यवस्था नहीं करेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि यूक्रेन को अन्य देशों की ही तरह सामान्य मानकों को पूरा करना होगा। और हम इसे आसान नहीं बनाने जा रहे हैं।

